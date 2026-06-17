Messi phi thường làm lu mờ kỷ lục Mbappe, Haaland sửng sốt gọi 'gã điên'

(VTC News) -

Sáng 17/6, Lionel Messi gây chấn động ở World Cup 2026 với 3 bàn thắng giúp Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3-0. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vẫn tạo ra một trong những màn trình diễn cá nhân hay nhất ở đấu trường danh giá nhất thế giới. Erling Haaland - cầu thủ vừa ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo trước đó vài giờ - đăng lên mạng xã hội Snapchat: "Messi là gã điên", kèm biểu tượng hình vương miện.

Cú hattrick của Messi biến màn thể hiện trước đó của Kylian Mbappe và Erling Haaland - 2 ngôi sao biểu tượng thế hệ mới bị lu mờ. Trong loạt trận ngày 16/6 (giờ địa phương, tức sáng 17/6 giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá thế giới chứng kiến 2 chân sút xuất sắc nhất thế giới đương đại "làm mưa làm gió" trong trận ra quân ở World Cup 2026.

Haaland gọi Messi là "gã điên".

Mbappe ghi cú đúp bàn thắng giúp Pháp đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 tại bảng I, trong đó có một siêu phẩm sút xa. Cầu thủ của Real Madrid chạm mốc 14 bàn thắng ở World Cup, vượt qua Lionel Messi ở thời điểm đó và chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của Miroslav Klose. Mbappe cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ngay sau đó, đến lượt Erling Haaland ra mắt World Cup bằng màn trình diễn ấn tượng hơn về mặt thống kê. Chân sút người Na Uy cũng có 2 bàn thắng như Mbappe. Không chỉ vậy, cầu thủ này còn có một pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Tuy nhiên, màn thể hiện của 2 ngôi sao thế hệ mới hoàn toàn bị lu mờ khi Lionel Messi bước ra sân Arrowhead ở Kansas (bang Missouri, Mỹ).

Màn trình diễn mà Haaland phải gọi là "gã điên" bắt đầu ngay ở phút thứ 5 khi Messi đưa bóng vào lưới Algeria nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chưa đầy 15 phút sau, "El Pulga" dẫn bóng đến sát vòng cấm và sút xa ghi bàn mở tỷ số. Trong suốt 30 phút đầu trận, đó là cú sút duy nhất mà các cầu thủ trên sân tạo ra.

Sang hiệp 2, Messi nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha đá bồi dễ dàng. Cú hattrick lịch sử được hoàn tất ở phút 76 khi Messi tiếp tục đánh bại Luca Zidane - con trai huyền thoại Pháp Zinedine Zidane - với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Messi được các trang dữ liệu bóng đá trực tuyến chấm điểm 10. Ban tổ chức World Cup 2026 trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho "El Pulga". Siêu sao sinh năm 1987 thiết lập hoặc cân bằng hàng loạt kỷ lục vĩ đại của lịch sử bóng đá thế giới.