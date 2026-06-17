Giá cơ sở xăng E10 RON95-III được tính thế nào?

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Trong đó, Nghị quyết xác định xăng E10 RON95 mức 3 (E10 RON95-III) là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá, kể từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III.

Nhà nước công bố giá cơ sở xăng E10 RON95-III kể từ ngày 16/6. (Ảnh Minh Đức).

Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95-III thí điểm gồm: Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế;

Giá Ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 RON95 do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở;

Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III;

Lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5 RON92.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên địa bàn quản lý.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng nền và nhiên liệu sinh học; đầu tư, nâng cấp cơ sở phối trộn, kho chứa và hệ thống phân phối để tổ chức kinh doanh xăng E10 trên toàn hệ thống, bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của pháp luật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu và tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, phối trộn, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm và các nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình; tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực của kết quả thử nghiệm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thử nghiệm do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.

Tính từ ngày 1/6-15/6, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít (khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5). Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10 từ ngày 1/6/2026.