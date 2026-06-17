Giá tiêu hôm nay 17/6/2026: Trong nước giảm nhẹ, thế giới đi ngang

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 17/6

Giá tiêu trong nước hôm nay 17/6/2026 tại nhiều địa phương sản xuất trọng điểm giảm nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống 138.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương tự, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cũng điều chỉnh giảm 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu hôm nay được giữ nguyên ở mức 139.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đang được thu mua cao nhất ở mức 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Giá tiêu thế giới hôm nay 17/6

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu hôm nay các quốc gia sản xuất hàng đầu tiếp tục chuỗi đi ngang kể từ cuối tuần trước.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.137 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giá 5.950 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng của Indonesia được giao dịch ở mức 9.211 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Nhận định giá tiêu

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, thị trường hồ tiêu toàn cầu tuần thứ hai của tháng 6 ghi nhận diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn cân bằng khi đồng nội tệ của hầu hết các quốc gia sản xuất hồ tiêu tiếp tục mất giá so với đồng USD.

Giá tiêu tại Indonesia và Campuchia duy trì ổn định, Malaysia và Ấn Độ giảm nhẹ, trong khi giá tiêu nội địa Việt Nam tăng nhờ nhu cầu quốc tế ổn định và tâm lý thị trường tích cực.

Trong tháng 4/2026, Indonesia xuất khẩu 2.503 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 18,2 triệu USD, tăng 28,3% về lượng và 15,9% về giá trị so với tháng 3/2026 nhưng vẫn giảm mạnh 25,5% về lượng so với cùng kỳ tháng 4/2025.

Việt Nam tiếp tục là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Indonesia trong tháng 4 đạt 486 tấn, tăng mạnh 80,7% so với tháng trước nhưng giảm 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 5/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ước đạt 30.000 tấn, kim ngạch 196,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ngành hàng này xuất khẩu khoảng 126.800 tấn, thu về 819,7 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 18,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.