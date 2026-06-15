Giá tiêu hôm nay 15/6/2026: Đi ngang phiên đầu tuần

Sáng nay 15/6, giá trong nước tiếp tục duy trì sự ổn định tại hầu hết các địa phương trọng điểm. Cụ thể:
Sáng 15/6, mức giá thu mua hồ tiêu tại các vùng sản xuất chính dao động từ 138.500 - 140.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông đang là hai địa phương có giá cao nhất cả nước, đạt 140.500 đồng/kg.
|
Thị trường
|
Giá thu mua ngày 15/6 (Đơn vị: VNĐ/kg)
|
Đắk Lắk
|
140.500
|
Gia Lai
|
138.500
|
Đắk Nông
|
140.500
|
Bà Rịa – Vũng Tàu
|
139.500
|
Bình Phước
|
138.500
|
Đồng Nai
|
138.500
Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch quanh mức 7.137 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn, tiêu đen Malaysia ASTA đạt 9.350 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l lần lượt ở mức khoảng 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì quanh ngưỡng 9.000 USD/tấn.
|
Sản phẩm
|
Giá (USD/tấn)
|
Indonesia - Tiêu đen
|
7.137
|
Indonesia - Tiêu trắng
|
9.211
|
Brazil - Tiêu đen ASTA 570
|
5.950
|
Malaysia - Tiêu đen ASTA
|
9.350
|
Malaysia - Tiêu trắng ASTA
|
12.250
|
Việt Nam - Tiêu đen 500 g/l
|
6.100
|
Việt Nam - Tiêu đen 550 g/l
|
6.200
|
Việt Nam - Tiêu trắng ASTA
|
9.000
Thị trường Mỹ đang cho thấy xu hướng phục hồi nhập khẩu sau giai đoạn điều chỉnh tồn kho trong năm 2025. Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ, không chỉ nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh mà còn do sự sụt giảm nguồn cung từ các đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc.
Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hồ tiêu Việt Nam tiếp tục gia tăng thị phần tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới trong những tháng tiếp theo của năm 2026.