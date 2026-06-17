Các trụ chính cầu Trần Hưng Đạo vươn lên giữa sông Hồng

Toàn cảnh đại công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo
Sau hơn 8 tháng kể từ ngày khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng khi toàn bộ các trụ chính giữa sông Hồng đã hoàn thành vượt lũ. Việc hoàn thành hạng mục này tạo điều kiện thuận lợi để công trình tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu phía trên.
Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài hơn 4,1km. Trong đó, phần cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800m.
Dự án có điểm đầu tại khu vực ngã năm giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông và Lê Thánh Tông. Điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn thuộc địa bàn phường Long Biên và phường Bồ Đề.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 6, không khí thi công diễn ra sôi động trên nhiều hạng mục.
Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Sau hơn 8 tháng triển khai, các đơn vị đang thi công tập trung xây dựng hệ thống trụ cầu dưới sông.
Theo thiết kế, mỗi trụ được đặt trên 20 cọc khoan nhồi có đường kính 2m.
Các cọc được thi công ở độ sâu khoảng 50m tính từ mặt nước nhằm bảo đảm khả năng chịu lực cho toàn bộ công trình.
Trên công trường hiện có khoảng 50 thiết bị thi công các loại như máy xúc, cần cẩu và cẩu tháp hoạt động liên tục. Riêng hạng mục khoan cọc nhồi đang được triển khai với 21 mũi khoan. Trong đó có 8 mũi khoan tại khu vực hai đầu tuyến và 13 mũi khoan ở khu vực giữa sông Hồng.
Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thi công cầu chính hiện vẫn được kiểm soát tốt. Việc hoàn thành các hạng mục nền móng quan trọng sẽ tạo điều kiện để nhà thầu triển khai các phần việc tiếp theo, gồm xây dựng thân trụ và lắp đặt kết cấu thép.
Cùng với công tác thi công, việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, hơn 90% diện tích mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng hệ thống điện 110kV và các công trình ngầm chưa được di dời, có thể ảnh hưởng đến tiến độ ở một số hạng mục.
Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cho biết để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu đang tổ chức thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày với 3 ca làm việc, 4 kíp công nhân. Theo ông Huy, hạng mục quan trọng nhất trong quá trình xây dựng trụ cầu đã được hoàn thành. Toàn bộ các trụ dưới sông từ TC2 đến TC6 đều đã vượt lũ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.
Dự kiến trong tháng 8/2026, dự án sẽ bước sang giai đoạn lắp đặt dầm thép. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 3/2027.
Tại khu vực phía Long Biên, các hạng mục từ trụ TC5 đến nút giao Cổ Linh hiện đã có đầy đủ mặt bằng để triển khai thi công. Theo đơn vị tư vấn giám sát, các phần việc đang được thực hiện đúng kế hoạch, một số hạng mục đạt tiến độ cao hơn dự kiến và hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích trong năm 2027. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thi công vẫn đối mặt với một số khó khăn như giá nguyên vật liệu tăng, mật độ phương tiện lưu thông lớn quanh khu vực công trường và thời tiết nắng nóng kéo dài.
Sau khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố. Công trình cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hồng trong tương lai.