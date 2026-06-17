Các trụ chính cầu Trần Hưng Đạo vươn lên giữa sông Hồng

Tại khu vực phía Long Biên, các hạng mục từ trụ TC5 đến nút giao Cổ Linh hiện đã có đầy đủ mặt bằng để triển khai thi công. Theo đơn vị tư vấn giám sát, các phần việc đang được thực hiện đúng kế hoạch, một số hạng mục đạt tiến độ cao hơn dự kiến và hướng tới mục tiêu đưa dự án về đích trong năm 2027. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thi công vẫn đối mặt với một số khó khăn như giá nguyên vật liệu tăng, mật độ phương tiện lưu thông lớn quanh khu vực công trường và thời tiết nắng nóng kéo dài.