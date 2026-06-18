Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi 23h ngày 18/6, bảng A World Cup 2026

Thông tin trận CH Séc đấu với Nam Phi (23h ngày 18/6)

CH Séc và Nam Phi gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Đây là trận đấu giữa 2 đội chưa có điểm sau ngày ra quân. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là bà Tori Penso, người Mỹ.

Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận CH Séc vs Nam Phi được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. lúc 12h ngày 18/6 theo giờ địa phương, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Cộng hòa Séc đấu với Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026.

Sau lượt đầu tiên, Mexico dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Hàn Quốc cũng có 3 điểm, đứng thứ hai. CH Séc đứng thứ ba sau trận thua Hàn Quốc 1-2, còn Nam Phi xếp cuối bảng sau thất bại 0-2 trước Mexico.

CH Séc và Nam Phi mới gặp nhau một lần trong lịch sử. Trận đấu đó diễn ra tại Confederations Cup 1997 và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Vladimir Smicer ghi cả 2 bàn cho CH Séc.

Theo mô hình dự đoán của Opta, CH Séc có 52,9% khả năng thắng trận. Khả năng Nam Phi giành chiến thắng là 23,3%, còn xác suất hòa là 23,8%.