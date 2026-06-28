'Tiểu tam đẹp nhất màn ảnh' gây sốt khi đóng nữ công an chìm phim 'Lửa trắng'

(VTC News) -

Sau 4 tập phát sóng, bộ phim Lửa trắng đang thu hút sự chú ý của khán giả không chỉ bởi những màn đấu trí giữa lực lượng công an và tội phạm ma túy mà còn bởi thân phận thật của nhân vật Sương do Cù Thị Trà đảm nhận.

Diễn viên Cù Thị Trà trong vai Sương.

Xuất hiện lần đầu, Sương được biết đến là cô bạn gái quyến rũ, bí ẩn của Lê Trường (Mạnh Cường) - cánh tay phải của bà trùm ma tuý Lan (Thu Quỳnh). Điều này khiến nhiều khán giả tin rằng cô là một mắt xích trong đường dây tội phạm.

Tuy nhiên, ở tập 4, bộ phim bất ngờ hé lộ thân phận thật của nhân vật: Sương thực chất là nữ công an chìm được cài vào tổ chức tội phạm để thu thập chứng cứ. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đây là lần đầu Cù Thị Trà tham gia một bộ phim thuộc dòng cảnh sát hình sự. Tại buổi ra mắt Lửa trắng, nữ diễn viên sinh năm 1999 thừa nhận cô từng khá áp lực khi nhận vai: "Lần đầu tham gia phim cảnh sát hình sự, tôi rất sợ và lo lắng không biết có làm tốt hay không. Đi quay có rất nhiều kỷ niệm nhưng tôi không thể kể vì sẽ làm lộ thân thế nhân vật".

Sương thực chất là nữ công an chìm.

Sau khi tập 4 lên sóng, nhiều khán giả dự đoán Sương sẽ sớm gặp nguy hiểm vì thân phận được hé lộ khá sớm. Trước những đồn đoán này, Cù Thị Trà chỉ cười và mong khán giả tiếp tục theo dõi để biết hành trình của nhân vật sẽ đi đến đâu.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, từng theo học Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bén duyên với nghệ thuật từ công việc mẫu ảnh. Năm 2021, Trà có một vai nhỏ trong phim truyền hình Hành trình công lý. Trải nghiệm ấy đã khơi dậy niềm yêu thích diễn xuất của cô.

Đến năm 2022, Cù Thị Trà quyết định rẽ hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp và liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình. Cái tên Cù Thị Trà được nhiều khán giả biết đến khi cô vào vai Anh Thu trong Chúng ta của 8 năm sau. Dù không phải nhân vật chính, vai "tiểu tam" của cô lại tạo hiệu ứng mạnh.

Sau bộ phim, nữ diễn viên liên tục được gọi bằng những biệt danh như "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh", "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh". Theo cô, đó vừa là áp lực, vừa là minh chứng cho việc nhân vật đã ghi dấu trong lòng khán giả.

Cù Thị Trà ghi dấu với nhiều vai diễn trong các bộ phim "Chúng ta của 8 năm sau","Những nẻo đường gần xa", "Dịu dàng màu nắng"...

"Tôi nghĩ không ai muốn bị gọi là 'tiểu tam'. Nhưng nếu đó là cách khán giả nhớ đến nhân vật thì chứng tỏ vai diễn đã tạo được dấu ấn", cô nói.

Sau Chúng ta của 8 năm sau, Cù Thị Trà tiếp tục xuất hiện trong Những nẻo đường gần xa, Dịu dàng màu nắng và hiện là Lửa trắng.

Sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng nổi bật, Cù Thị Trà thừa nhận ngoại hình giúp cô có thêm cơ hội khi bước chân vào nghề, nhưng cũng khiến cô phải đối diện với định kiến.

"Không ai áp lực vì được khen đẹp. Nhưng tôi sẽ áp lực nếu nhiều năm làm nghề mà khán giả vẫn chỉ nhớ đến ngoại hình. Càng có lợi thế thì càng phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh năng lực", cô bày tỏ.

Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi phong cách gợi cảm.

Theo Cù Thị Trà, điều đáng sợ nhất với một diễn viên không phải là bị đóng khung trong một dạng vai, mà là tự giới hạn bản thân. Vì vậy, cô luôn muốn thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau thay vì chỉ đóng những vai phản diện hay người đẹp.

Với Lửa trắng, nữ diễn viên hy vọng nhân vật Sương sẽ giúp cô làm mới bản thân sau loạt vai phản diện trước đó. "Sương có cả mặt sáng lẫn mặt tối. Tôi mong khán giả sẽ theo dõi hết hành trình của nhân vật trước khi đưa ra phán xét", cô chia sẻ.

Ngoài công việc, Cù Thị Trà khá kín tiếng về đời tư. Nữ diễn viên cho biết cô muốn khán giả quan tâm nhiều hơn đến các vai diễn thay vì chuyện tình cảm. Khi trưởng thành, điều khiến cô rung động không còn là vẻ ngoài hay sự hào nhoáng, mà là sự tử tế, tôn trọng và thấu hiểu trong một mối quan hệ.