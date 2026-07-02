'Lửa trắng' tập 5: Cương 'đen' đưa Mai và 'ông trùm' đi xét nghiệm huyết thống

(VTC News) -

Tập 5 phim Lửa trắng lên sóng tối 2/7 đẩy mạch phim lên cao trào khi Lão Công (NSƯT Hồ Phong) bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của Mai (Việt Hoa). Cương "đen'' (Duy Hưng) đưa lão Công và Mai đi xét nghiệm ADN.

Biết mình đang ở thế bất lợi, Mai tìm cách gây áp lực khi tuyên bố đã nhắn tin cho bạn thân. Nếu cô mất liên lạc, người này sẽ báo công an, tố cáo đích danh Lão Công cùng công ty của ông ta.

Mai và lão Công đi xét nghiệm ADN trong tập 5 "Lửa trắng".

Tuy nhiên, lời đe dọa không khiến Cương nao núng. Hắn tỏ ra mỉa mai, cho rằng Mai không đủ thông minh để qua mặt chúng, đồng thời ám chỉ nếu kết quả ADN xác nhận quan hệ huyết thống thì cô có thể trở thành "cô chủ".

Lão Công bắt đầu bộc lộ sự đa nghi vốn có. Nói chuyện với Cung (Trương Hoàng), lão phân tích từng chi tiết trong hành động của Mai và cho rằng mọi chuyện quá bất thường.

"Xét về mặt tâm lý, nó phải rất hận tao. Nó phải rất yêu mẹ. Mà mẹ nó lại không muốn nó liên quan gì đến tao. Vậy mà nó lại sồn sồn chạy đến đây, muốn nhận bố bằng bất cứ giá nào. Quá vô lý, lại quá tình cờ. Cứ như có một sự sắp đặt trước ấy. Nếu đúng thế thì nó quá coi thường cái đầu của tao", lão Công nói.

Lão Công không còn tin mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Thay vì chờ kết quả ADN, ông đã bắt đầu nghi Mai có động cơ khác khi chủ động tìm đến mình.

Ở diễn biến khác, Mai nhận được cuộc gọi video từ mẹ ở quê. Mẹ Mai liên tục chất vấn vì sao con gái không về quê, đồng thời khẳng định đã biết Mai tìm đến lão Công. Bà kiên quyết yêu cầu Mai lập tức quay về, không được tiếp tục dính líu đến người đàn ông này.

Điều Mai không biết là toàn bộ cuộc hội thoại đều nằm trong tầm quan sát của Lão Công qua hệ thống camera.

Đúng lúc đó, Cung mang phong bì kết quả xét nghiệm ADN từ Bệnh viện Quốc tế Sơn Hải đến trước mặt lão Công.

Mẹ con Mai bị bắt cóc, tra hỏi về mối quan hệ với lão Công.

Cũng trong tập 5, mẹ Mai bị một kẻ lạ mặt tiếp cận. Ngay sau đó, cả Mai và mẹ đều bị trói chặt, bịt miệng trong một căn phòng tối. Hai tên giang hồ liên tục dùng vũ lực để tra khảo. Khi Mai vừa được tháo băng dính ở miệng, cô lập tức phản kháng. Chưa dứt lời, một tên giang hồ tát mạnh khiến Mai ngã xuống giường.

Chứng kiến con gái bị đánh, mẹ Mai khóc lóc van xin: "Xin các anh! Xin các anh đừng đánh cháu! Các anh muốn nghe cái gì tôi cũng sẽ nói".

Tên cầm đầu lạnh lùng quát lớn. Sau đó, hắn tiến sát người mẹ và bất ngờ hỏi: "Mày là bồ của thằng Công đúng không?". Trong sự sợ hãi, mẹ Mai khẳng định: "Nó là kẻ thù của tao". Tuy nhiên, câu trả lời này không làm bọn chúng hài lòng. Tên cầm đầu lập tức ra lệnh cho đàn em lôi Mai đi.

Phim Lửa trắng tập 5 sẽ lên sóng tối 2/7 trên VTV3.