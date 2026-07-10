'Lửa trắng' tập 8: Cương 'đen' và Mai nảy sinh tình cảm, thương vụ ma túy đổ bể

(VTC News) -

Trong tập 8 Lửa trắng lên sóng tối 9/7, sau khi được Lão Công (NSƯT Hồ Phong) chấp thuận cho tham gia vào công việc của mình, Mai (Việt Hoa) bắt đầu xuất hiện trong những cuộc gặp quan trọng của ông trùm.

Cô cùng Lão Công và Cương "đen" (Duy Hưng) tiếp đón đối tác Santana, đồng thời vô tình trở thành mục tiêu theo dõi của phe đối địch.

Cương ''đen'' lo lắng khi Mai tham gia vào công việc của lão Công trong tập 8 "Lửa trắng".

Giữa lúc Mai dấn thân sâu hơn vào thế giới ngầm, Cương "đen" không giấu được sự lo lắng. Anh nói với Mai: "Không nghĩ cô lại vướng vào việc này. Mạo hiểm lắm". Ít phút sau, Cương bất ngờ ôm chặt Mai, cho thấy mối quan hệ giữa hai người đang có những chuyển biến mới giữa vòng xoáy hiểm nguy.

Ở một diễn biến khác, trong cuộc gặp với đối tác Santana, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi phía lão Công yêu cầu được gặp người đứng đầu đường dây.

Dù Lê Trường giải thích mọi việc đã được ông trùm giao lại cho mình xử lý, lão Công vẫn kiên quyết không chấp nhận và đưa ra lời cảnh báo: "Tôi phải làm việc trực tiếp với sếp của anh. Nhận một món hàng mà không biết chủ của nó là ai thì liệu có an toàn không? Nếu anh nói không, sẽ không có sự hợp tác nào hết. Chúng tôi sẽ biến đối tác thành đối thủ không đội trời chung".

Lão Công khiến Santana đứng trước lựa chọn khó khăn nếu không muốn thương vụ quan trọng đổ bể.

Ở diễn biến khác, việc Mai xuất hiện bên cạnh Lão Công khiến phe đối thủ lập tức chú ý. Lan (Thu Quỳnh) nhận định Cương "đen" không thể tùy tiện đưa bạn gái đến gặp ông trùm và yêu cầu đàn em nhanh chóng điều tra. Việc Mai được Lão Công tin tưởng đưa vào nội bộ đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ, báo hiệu cô sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong cuộc đối đầu giữa các băng nhóm

Thương vụ ma tuý giữa lão Công và Santana có khả năng đổ bể.

Với lực lượng chức năng, kế hoạch tiếp cận đường dây của lão Công cũng được đẩy nhanh sau khi trinh sát nhận được nguồn tin có ma túy được cất giấu trong khu bếp nhà hàng.

Dù cấp trên yêu cầu thận trọng để tránh làm lộ chuyên án, trung tá Tân (Bảo Anh) đề xuất phương án táo bạo: "Chính vì vậy tôi muốn lợi dụng thời điểm này, đánh động và khám xét nhà hàng để xác minh các đối tượng đang ở phòng VIP".

Liệu cuộc kiểm tra bất ngờ của công an có khiến phi vụ giữa Lão Công và Santana đổ bể? Thân phận thật của Mai có bị phe đối thủ phát hiện?

Lửa trắng tập 8 dự kiến phát sóng lúc 20h thứ Sáu trên VTV3.