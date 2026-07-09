'Lửa trắng' tập 7: Mai khiến Lão Công sững sờ khi đòi vào 'thế giới ngầm'

(VTC News) -

Trong preview tập 7 Lửa trắng phát sóng tối 9/7, cuộc đối đầu giữa các phe bước sang giai đoạn mới khi những toan tính ngầm liên tiếp được tung ra, còn Mai lại có quyết định khiến chính Lão Công cũng phải bất ngờ.

Trong tập 7 "Lửa trắng", Lan và Lê Trường bàn tính âm mưu.

Mở đầu preview là cuộc trao đổi giữa Lan (Thu Quỳnh) và Lê Trường (Mạnh Cường). Lan cho biết chuyến hàng đầu tiên đã bắt đầu vận hành nên cần tìm cách đánh lạc hướng dư luận hoặc tạo ra một biến cố khác.

Lan nói: "Chuyến hàng đầu tiên đã khởi động rồi, hoặc là làm giảm sự chú ý hoặc là tìm cách gây chuyện". Cô còn tiết lộ đã nắm được động thái của lực lượng công an.

"Theo như tôi biết, đội C04 đang rất quan tâm đến nhóm Công và Cương. Muốn thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì phải khuấy lên thật mạnh", Lan nói. Nghe vậy, Lê Trường lập tức hiểu ý và hỏi lại: "Ý cô là dùng tôi làm mồi nhử?"

Ở một diễn biến khác, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) để Cương (Duy Hưng) đứng ra đàm phán với đối tác nhưng khẳng định chỉ làm việc với người đứng đầu Santana. Lê Trường sau đó gọi điện thông báo cấp trên của mình rất muốn gặp Lão Công.

Tuy nhiên, ông trùm tỏ ra thận trọng: "Mọi việc cứ để thông đi rồi gặp cũng chưa muộn. Công an vừa vớ được chuyến hàng hôm qua, kiểu gì họ cũng mở rộng điều tra. Không khéo tôi cũng bị lôi vào". Đầu dây bên kia đáp lại: "Anh mà bị sờ gáy thì chẳng ai được yên ổn". Lão Công lập tức nhắc tới tổn thất vừa xảy ra.

Trong khi các phi vụ làm ăn ngầm ngày càng căng thẳng, Mai (Việt Hoa) lại bất ngờ tìm đến gặp Lão Công để nói về tương lai của mình.

Lão Công sốc khi Mai biết những việc làm ăn của lão.

Ban đầu, Lão Công nghĩ con gái muốn đi du học hoặc mở công ty riêng. Mai thẳng thắn nói muốn theo bố để học kinh nghiệm sống và cách quản lý công ty.

Khi Lão Công hỏi con biết gì về công việc của mình, Mai khiến ông sững người khi nói biết lão kiếm tiền bằng cách nào.

Ở diễn biến cuối preview, Cương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lan. Anh lập tức tỏ thái độ dè chừng.

"Chị đang đẩy tôi vào thế khó", Cương nói. Lan phủ nhận và khẳng định cả hai là bạn.

Tuy nhiên, Cương không dễ bị thuyết phục. Anh hỏi thẳng: "Muốn hợp tác làm ăn kiểu gì?"

Liệu Lão Công có đồng ý để Mai bước chân vào công ty và tiến gần hơn đến "thế giới đen"? Cương có chấp nhận bắt tay với Lan hay sẽ tìm cách lật ngược tình thế?

Lửa trắng tập 7 phát sóng lúc 20h hôm nay (9/7) trên VTV3