Messi có thể phá thêm 3 kỷ lục, Ronaldo khó lòng đuổi kịp

(VTC News) -

0h ngày 23/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina gặp Áo ở bảng J World Cup 2026. Loạt kỷ lục có thể được Messi xô đổ ngay sau 90 phút tại Dallas. Nếu làm được điều này, Messi có thể tạo ra khoảng cách đáng chú ý về thống kê cá nhân tại đấu trường World Cup so với Ronaldo.

Đầu tiên, Messi chỉ cần ghi thêm một pha lập công nữa để độc chiếm hoàn toàn vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Messi đồng xếp hạng nhất với huyền thoại Miroslav Klose với cùng 16 bàn thắng.

Thêm một khoảnh khắc bùng nổ nữa, Messi sẽ đẩy Klose xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Lionel Messi tiếp tục theo đuổi nhiều kỷ lục.

Tiếp đó, Miroslav Klose đã có 16 chiến thắng trong các kỳ World Cup mình tham dự - bằng với chính Lionel Messi. Thêm 3 điểm trước đội tuyển Áo, Messi cũng chạm tay vào cột mốc cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử World Cup.

Kỷ lục thứ ba đòi hỏi nỗ lực lớn hơn từ Lionel Messi. Hiện nay, cầu thủ người Brazil Rivelino đang là người ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất ở các kỳ World Cup. Rivelino có 5 pha lập công - bằng với chính Lionel Messi.

5 bàn thắng của Rivelino được tạo ra trong 2 kì World Cup 1970 và 1974. Tiền vệ huyền thoại người Brazil đã ghi bàn vào lưới Tiệp Khắc, Peru, Uruguay, Zaire và Đông Đức. Kỷ lục này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Với Lionel Messi, 5 bàn thắng từ ngoài vòng cấm của anh được thực hiện trong 3 kỳ World Cup. Messi sút xa vào lưới Bosnia, Iran và Nigeria tại World Cup 2014; lập công trước Mexico và Australia tại Qatar năm 2022; Messi lại vừa sút xa tung lưới Algeria trên đất Mỹ.

Dù vậy, Messi lại không quan tâm đến các con số.

“Đó là một vinh dự lớn khi được đứng cạnh những cái tên như Klose hay Ronaldo Nazario. Nhưng thành thật mà nói, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa. Kylian Mbappe cũng ghi hai bàn. Cuối cùng thì đó chỉ là những con số thống kê. Dĩ nhiên tôi tự hào khi được cạnh tranh với những cầu thủ như họ, nhưng tôi không quá để tâm đến các con số", tờ Ole dẫn lời Messi.