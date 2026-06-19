Tung tin bố Messi qua đời, nữ MC phải từ chức, xin lỗi công khai

(VTC News) -

Sáng 19/6, nữ MC Florencia Pena đã công khai xin lỗi gia đình Lionel Messi sau khi tung tin đồn thất thiệt rằng cha của siêu sao người Argentina đã qua đời. Cô đồng thời tuyên bố rút khỏi kênh truyền thông và mạng lưới streaming trực tuyến mà cô đang làm việc.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi tới gia đình Messi vì khoảng thời gian đau đớn mà họ đang phải trải qua. Tôi vô cùng xấu hổ khi đã trở thành người gây ra nỗi đau này. Dù vậy, tôi vẫn nhận trách nhiệm vì là người gây ra sai lầm này. Chính vì thế, tôi quyết định rút lui và chấm dứt sự tham gia của mình tại Luzu. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi đã sai", cô nói.

Trước đó, trong chương trình El Show del Verano trên kênh Luzu TV, Florencia Pena gây tranh cãi khi khẳng định trên sóng trực tiếp rằng ông Jorge Messi đã qua đời. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Dù nữ MC giải thích thông tin được ê-kíp chương trình cung cấp lúc đang phát sóng, nhưng cô vẫn nhận về nhiều chỉ trích.

Nữ MC Florencia Pena đã công khai xin lỗi gia đình Lionel Messi sau khi tung tin đồn thất thiệt.

Luzu TV sau đó cũng phát đi thông báo riêng: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra trên sóng trong chương trình. Đối với kênh của chúng tôi, việc phát sóng những thông tin nhạy cảm mà chưa được kiểm chứng đầy đủ trước đó là điều không thể chấp nhận được".

Sau vụ việc, gia đình Messi lập tức phát đi thông cáo chính thức về tình hình sức khỏe của ông Jorge. Theo đó, cha của siêu sao sinh năm 1987 đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng vẫn trong quá trình điều trị.

“Trong những thời điểm khó khăn như thế này, chúng tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và lòng nhân đạo. Sức khỏe của một người và sự an tâm của những người thân yêu của họ không nên trở thành chủ đề bàn tán hay sự quan tâm quá mức của giới truyền thông”, gia đình Messi cho biết.

Cũng trong thông báo này, phía người thân của Messi khẳng định sẽ cập nhật mọi thông tin về sức khỏe của ông Jorge trong thời gian tới.

Messi đã bật khóc sau khi ghi bàn đầu tiên trong trận thắng 3-0 Algeria ngày 17/6.

Thông tin về sức khỏe của ông Jorge Messi nhận được sự quan tâm đặc biệt sau khi Lionel Messi bật khóc trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở World Cup 2026. Sau trận đấu, Messi không đề cập trực tiếp đến chuyện gia đình mà chỉ cho biết những giọt nước mắt của anh không liên quan đến bóng đá. Dù vậy, truyền thông Argentina nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và tiết lộ những thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của cha anh.

Theo đài Cadena 3 của Argentina, ông Jorge Messi hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Buenos Aires trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Trên khán đài sân vận động, gia đình Messi thường xuất hiện đông đủ ở khu vực VIP. Tuy nhiên, chỉ có vợ anh là Antonela Roccuzzo, các con, bố vợ và vài người chú có mặt để cổ vũ Messi trong trận đấu ngày 17/6. Phần lớn thành viên gia đình đều ở lại Buenos Aires để chăm sóc ông Jorge Messi.