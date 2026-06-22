Iran rời nơi đàm phán với Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump

(VTC News) -

Ngày 21/6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran vì sự ủng hộ của nước này đối với lực lượng Hezbollah, phái đoàn Iran đã rời khỏi địa điểm tiến hành đàm phán với Mỹ.

“Phái đoàn Iran, sau cuộc gặp với phái đoàn Qatar với tư cách là một trong các bên trung gian hòa giải đã rời khỏi tòa nhà nơi diễn ra các cuộc đàm phán. Cùng lúc các cuộc đàm phán bắt đầu ở Thụy Sĩ, ông Trump đăng tải thông điệp trên X, trong đó ông nhắc lại những lời đe dọa và phát ngôn chống lại Iran", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, AFP dẫn lời nhà ngoại giao khác am hiểu về cuộc đàm phán cho biết phía Iran chưa từ bỏ cuộc đàm phán. “Phái đoàn Iran vẫn đang tham gia đàm phán và chưa cho các nhà trung gian biết ý định muốn rút lui”, AFP thông tin.

Trước đó, ông Trump đe dọa sẽ tấn công Iran nếu nước này không "ngay lập tức ngăn chặn lực lượng ủy nhiệm được trả lương cao của họ ở Lebanon gây rối". Sau đó, Iran đáp trả.

“Họ nên cẩn trọng hơn trong những phát ngôn của mình, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả họ theo cách khác. Cho dù họ nói gì đi nữa, chúng tôi mới là người hành động”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục đóng quân ở miền nam Lebanon "chừng nào còn cần thiết" và cam kết sẽ "không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, chương trình hạt nhân không được thảo luận "trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 80 phút" vào 21/6. Thông báo cho biết thêm trọng tâm của buổi đàm phán là việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington cũng như tình hình ở Lebanon.

Bản ghi nhớ được Washington và Tehran ký kết hồi tuần trước bao gồm điều khoản chấm dứt giao tranh ở Lebanon giữa Israel và Hezbollah. Nhưng kể từ đó, các bên vẫn xảy ra nhiều cuộc đụng độ liên tiếp khiến Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thương mại dầu khí quan trọng vốn được mở ra như một phần của thỏa thuận.