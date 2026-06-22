(VTC News) -

Trận Na Uy vs Senegal diễn ra lúc 7h ngày 23/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng I World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Senegal nhanh nhất.

Na Uy chắc chắn hướng đến mục tiêu có thêm 1 chiến thắng trước Senegal ở lượt trận thứ 2, qua đó cầm chắc tấm vé vào vòng sau. Trong khi đó, Senegal đã phải nhận thất bại 1-3 trước Pháp ở lượt trận đầu tiên. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Na Uy vs Senegal Thời gian: 7h ngày 23/6. Sân: MetLife, New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Na Uy vs Senegal trên kênh nào?

Trận Na Uy vs Senegal được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 7h ngày 23/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Na Uy tạm dẫn đầu bảng I sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Na Uy vs Senegal hôm nay

Link xem trực tiếp Na Uy vs Senegal sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Na Uy vs Senegal trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến trên ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Senegal trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Na Uy vs Senegal đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Na Uy vs Senegal diễn ra lúc 7h ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng I. Khung giờ thi đấu tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Na Uy vs Senegal

Ngay trong trận mở màn bảng I World Cup 2026, Na Uy đã đánh bại Iraq 4-1 trên sân Gillette. Erling Haaland là ngôi sao nổi bật với hai pha lập công, trong khi Leo Ostigard ghi thêm một bàn bằng đầu trước khi Aymen Hussein phản lưới nhà ở những phút cuối.

Bên kia chiến tuyến, Senegal khởi đầu không thuận lợi khi thất bại 1-3 trước Pháp. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong hiệp một khi tạo ra không ít pha phản công nguy hiểm nhờ tốc độ của bộ ba Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson.

Với màn trình diễn thuyết phục trước Iraq, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu này. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội bóng Bắc Âu có 45% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ của Senegal chỉ là 29,6%.

Đây mới là lần thứ hai Na Uy và Senegal chạm trán nhau trong lịch sử. Ở lần gặp duy nhất trước đó vào tháng 3/2006, đại diện châu Phi giành chiến thắng 2-1.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 có 4 trận đấu. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại sân vận động Dallas. Cùng bảng J, Jordan chạm trán Algeria trên sân Levi's. Trong khi đó, bảng I sẽ chứng kiến trận đấu giữa Pháp vs Iraq và Na Uy vs Senegal lần lượt ở sân vận động Philadelphia và sân MetLife. Cả 4 trận đấu đều diễn ra tại Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.