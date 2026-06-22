Đóng

Siêu El Nino nguy cơ bao trùm châu Á, đe dọa kinh tế khu vực

(VTC News) -

Nắng nóng cực đoan từ siêu El Nino đe dọa làm sụt giảm sản lượng nông sản, gây áp lực lớn với nền kinh tế nhiều nước châu Á.

VTC News
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm