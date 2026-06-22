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Siêu El Nino nguy cơ bao trùm châu Á, đe dọa kinh tế khu vực
(VTC News) -
Nắng nóng cực đoan từ siêu El Nino đe dọa làm sụt giảm sản lượng nông sản, gây áp lực lớn với nền kinh tế nhiều nước châu Á.
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