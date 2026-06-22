Nhận định, dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Ronaldo vượt sức ép

(VTC News) -

Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai tại bảng K World Cup 2026 với sức ép lớn hơn so với dự đoán trước giải. Trận hòa CHDC Congo 1-1 khiến Cristiano Ronaldo và đồng đội hứng chịu nhiều chỉ trích. Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan lúc 0h ngày 24/6 trên sân Houston Stadium vừa là cơ hội, vừa là nhiệm vụ bắt buộc đối với Bồ Đào Nha trong việc chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole đánh giá Bồ Đào Nha có 65,85% khả năng thắng. Xác suất hòa là 21,9%, Uzbekistan có 12,26% cơ hội tạo bất ngờ.

Thông tin nhanh trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan Thời gian: 0h ngày 24/6. Sân: Houston Stadium, Houston, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha chỉ có 1 điểm sau trận mở màn, trong khi Colombia đã thắng Uzbekistan 3-1 để tạm dẫn đầu bảng K. Điều đó khiến đội bóng châu Âu không còn nhiều dư địa tính toán. Một chiến thắng trước Uzbekistan là yêu cầu gần như bắt buộc nếu Bồ Đào Nha muốn tự quyết ngôi đầu ở lượt cuối.

Vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha nằm ở chất lượng tấn công. Joao Neves mở tỷ số sớm trước CHDC Congo, nhưng sau đó đội bóng của Martinez không duy trì được sức ép đủ lớn. Ronaldo chơi trọn 90 phút, dứt điểm 3 lần nhưng không đưa bóng trúng đích. Lỗi không nằm toàn bộ ở CR7 khi các đồng đội của anh cũng không mang đến những phương án chuyền bóng hiệu quả trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương.

Bồ Đào Nha đấu với Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.

Uzbekistan cũng thua ở lượt đầu, nhưng họ có bàn thắng lịch sử trong trận ra mắt World Cup. Abbosbek Fayzullaev ghi bàn vào lưới Colombia sau một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm. Dù vậy, đội bóng của Fabio Cannavaro có nhiều vấn đề khi không có lần chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương ở hiệp 1.

Bồ Đào Nha vượt trội về nhân sự, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng. Uzbekistan có thể gây khó bằng khối đội hình thấp nhưng chất lượng đội hình thua kém quá nhiều khiến đội bóng châu Á khó duy trì được sự vững chãi của hệ thống phòng ngự.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 4 và hòa 2. Tuy nhiên, trận hòa CHDC Congo khiến chuỗi trận tích cực này mất đi nhiều giá trị về mặt tâm lý. Sau giai đoạn ghi nhiều bàn ở vòng loại và giao hữu, Bồ Đào Nha chỉ tạo được 1 cú sút trúng đích ở lượt ra quân World Cup.

Roberto Martinez có nhiều cầu thủ sáng tạo, từ Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto đến Joao Cancelo. Điều Bồ Đào Nha cần là tốc độ xử lý cao hơn ở khu vực 1/3 cuối sân. Nếu tiếp tục đưa bóng quá chậm vào vòng cấm, Uzbekistan sẽ có thời gian lùi đội hình và bịt khoảng trống.

Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa ở lượt đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo vẫn được kỳ vọng đá chính. Tuy nhiên, áp lực lên anh rất rõ. Bồ Đào Nha cần một trung phong không chỉ chờ cơ hội, mà còn phải kéo trung vệ, làm tường và mở khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Bồ Đào Nha còn gặp Colombia ở lượt trận cuối - thử thách được đánh giá là có độ khó cao nhất. Do đó, thắng Uzbekistan là nhiệm vụ bắt buộc của Bồ Đào Nha ở trận này.

Phong độ Uzbekistan

Uzbekistan thua Colombia 1-3 ở trận đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đây là kết quả không bất ngờ, nhưng cách họ nhập cuộc cho thấy đội bóng Trung Á còn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Trong hiệp 1, Uzbekistan gần như không đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm.

Điểm sáng của Uzbekistan là họ không sụp đổ hoàn toàn sau khi bị dẫn. Fayzullaev ghi bàn đầu tiên của đội tại World Cup, còn Eldor Shomurodov vẫn là điểm đến quan trọng ở tuyến trên. Dù vậy, Uzbekistan chỉ có ít tình huống thật sự khiến hàng thủ Colombia chao đảo.

Phong độ gần đây của Uzbekistan không tốt. Họ thua 3 trận liên tiếp trước Colombia, Hà Lan và Canada. Nếu tiếp tục để đối thủ kiểm soát bóng quá dễ, đội bóng của Cannavaro sẽ phải phòng ngự trong phần lớn thời gian trước Bồ Đào Nha.

Sau trận gặp Bồ Đào Nha, đối thủ cuối cùng của Uzbekistan ở vòng bảng là CHDC Congo.

Uzbekistan đi tìm điểm đầu tiên ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha chờ khả năng trở lại của Ruben Dias. Trung vệ này không đá chính ở trận gặp CHDC Congo vì chưa đạt trạng thái tốt nhất. Nếu đủ thể lực, Dias có thể trở lại để đá cặp với Renato Veiga hoặc Antonio Silva.

Ronaldo nhiều khả năng vẫn dẫn dắt hàng công. Bruno Fernandes giữ vai trò tổ chức phía sau, trong khi Pedro Neto và Bernardo Silva cạnh tranh vị trí ở hai biên. Joao Neves và Vitinha có thể tiếp tục đá cặp ở trung tuyến, giúp Bồ Đào Nha kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Uzbekistan không có thêm ca chấn thương đáng chú ý. Cannavaro có thể giữ sơ đồ 3-4-2-1, với Shomurodov đá cao nhất. Fayzullaev và Urunov hỗ trợ phía sau, còn Khusanov và Ashurmatov tiếp tục là trụ cột ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Ronaldo.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Dự đoán Bồ Đào Nha - Uzbekistan: Đội nào thắng?

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan có thể được quyết định bởi bàn mở tỷ số. Uzbekistan nhiều khả năng kéo thấp đội hình và chấp nhận nhường bóng, nên Bồ Đào Nha phải kiên nhẫn hơn so với trận gặp CHDC Congo. Nếu Ronaldo hoặc Bruno Fernandes tạo ra khác biệt sớm, thế trận sẽ mở ra theo hướng thuận lợi cho đội bóng châu Âu.

Uzbekistan có thể cản nhịp Bồ Đào Nha trong một khoảng thời gian bằng hàng thủ số đông. Tuy nhiên, việc họ để Colombia ghi 3 bàn ở lượt đầu cho thấy hệ thống phòng ngự chưa đủ ổn định khi bị kéo giãn. Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ biết tấn công khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, đặc biệt từ các pha di chuyển của Neto, Bernardo Silva và Nuno Mendes.

Kịch bản hợp lý là Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội, tạo nhiều cú sút hơn và thắng với cách biệt an toàn. Uzbekistan có thể có vài pha phản công qua Shomurodov hoặc Fayzullaev, nhưng khả năng ghi bàn không cao nếu họ không cải thiện chất lượng đưa bóng lên tuyến trên.

Dự đoán kết quả: Bồ Đào Nha 2-0 Uzbekistan.