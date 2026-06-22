Nhận định, dự đoán tỷ số Jordan vs Algeria: Đại diện châu Á tìm điểm số lịch sử

(VTC News) -

Sân vận động San Francisco Bay Area (Santa Clara, bang California) đặt Jordan trước cơ hội lịch sử. Trận Jordan đấu với Algeria được xem là cơ hội tốt nhất để đại diện châu Á tìm kiếm điểm đầu tiên tại đấu trường World Cup.

Hệ thống dữ liệu dự đoán của Opta xếp đại diện Bắc Phi ở thế cao hơn với 60,1% cơ hội thắng; Jordan đạt 17,7%, còn khả năng hòa là 22,2%. Dù vậy, so với Argentina ở lượt trận cuối, rõ ràng đây là thử thách có độ khó thấp nhất ở vòng bảng của Jordan.

Thông tin nhanh trận Jordan vs Algeria Thời gian: 10h ngày 23/6. Sân: San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, bang California, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Jordan vs Algeria

Jordan không có điểm trong trận ra mắt World Cup, nhưng màn trình diễn trước Áo không quá tệ. Đội bóng Tây Á giữ được thế cân bằng trong phần lớn thời gian, ghi bàn nhờ Ali Olwan và chỉ sụp xuống ở cuối trận bởi bàn phản lưới cùng quả phạt đền của đối thủ.

Vấn đề là Jordan không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trận cuối gặp Argentina khiến cuộc đấu với Algeria trở thành cơ hội thực tế nhất để họ tìm điểm số đầu tiên tại World Cup. Nếu tiếp tục thua, hành trình ra mắt của Jordan gần như khép lại sớm.

Jordan đấu với Algeria ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

Algeria cũng chịu sức ép lớn sau trận thua Argentina 0-3. Dù vậy, đội bóng của Vladimir Petkovic có lý do để tin vào phản ứng tích cực. Trận gặp nhà đương kim vô địch là thử thách nặng nhất bảng, còn Jordan là đối thủ mà Algeria có thể chơi chủ động hơn.

Cục diện trận đấu có thể xoay quanh khả năng Algeria phá khối phòng ngự 3 trung vệ của Jordan. Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Fares Chaibi và Rayan Ait-Nouri đủ chất lượng để tạo khác biệt, nhưng Jordan không thiếu tốc độ phản công với Mousa Tamari và Olwan.

Theo bảng xếp hạng World Cup 2026, cả Jordan và Algeria đều chưa có điểm, cùng nhận 3 bàn thua. Jordan tạm xếp trên do ghi được nhiều hơn 1 bàn (hiệu số -2 so với -3).

Phong độ Jordan

Jordan không thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa 2 và thua 4. Số thất bại trong chuỗi này bằng cả 13 trận trước đó cộng lại, cho thấy phong độ của đội bóng Tây Á giảm đúng vào giai đoạn quan trọng nhất.

Trận gặp Áo vẫn để lại vài điểm sáng. Jordan có 11 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và đạt tỷ lệ chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân cao hơn đối thủ. Họ cũng thắng 52,7% số pha tranh chấp, dấu hiệu cho thấy đội bóng của HLV Jamal Sellami không bị choáng trước cường độ World Cup.

Jordan có bàn thắng ở World Cup trong trận gặp Áo. (Ảnh: Reuters)

Olwan là niềm hy vọng lớn nhất. Bàn gỡ trước Áo là pha lập công đầu tiên của Jordan tại World Cup, đồng thời nối dài phong độ tốt của tiền đạo này ở đội tuyển. Tuy nhiên, hàng thủ Jordan cần cải thiện rõ rệt khi họ đã thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 6 trận không thắng gần nhất.

Đây là trận đấu mà Jordan có thể sẽ có thời điểm chơi mạo hiểm bởi theo lịch thi đấu World Cup 2026, đội bóng châu Á sẽ gặp Argentina ở lượt cuối.

Phong độ Algeria

Algeria thua Argentina 0-3 trong ngày Lionel Messi lập hat-trick. Đó là thất bại nặng, nhưng không phải trận đấu đủ để đánh giá toàn bộ năng lực của đại diện Bắc Phi. Algeria phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng ngay ngày ra quân và gần như không có nhiều thời gian kiểm soát trận đấu.

Điểm tích cực nằm ở một vài dữ liệu cá nhân. Aissa Mandi hoàn thành 100 trong 105 đường chuyền trước Argentina, trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên chạm mốc 100 đường chuyền thành công trong một trận World Cup kể từ năm 1966. Fares Chaibi cũng tham gia vào 4 trong 7 pha dứt điểm của Algeria ở lượt đầu.

Dẫu vậy, thành tích World Cup của Algeria không quá tốt. Họ chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất tại giải, hòa 3 và thua 7. Trước Jordan, Algeria cần biến ưu thế nhân sự thành sức ép thật sự thay vì chỉ cầm bóng an toàn.

Algeria chỉ làm nền cho Messi ở trận gặp Argentina. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Jordan vs Algeria

Jordan phải chờ tình trạng của Abdallah Nasib. Trung vệ này rời sân ở trận gặp Áo vì vấn đề thể trạng, nên HLV Sellami có thể phải điều chỉnh hàng thủ ba người. Nếu Nasib không kịp trở lại, Mohammad Abualnadi hoặc Abdallah Al Rousan có thể phải gánh nhiều trách nhiệm hơn.

Hàng công Jordan nhiều khả năng vẫn xoay quanh Tamari, Olwan và Odeh Fakhoury. Tamari là cầu thủ có khả năng cầm bóng, tăng tốc và kéo đội hình lên cao, trong khi Olwan là điểm đến quan trọng trong vòng cấm.

Algeria không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận thua Argentina. Petkovic có thể thay đổi vì lý do chiến thuật. Mahrez có khả năng trở lại đội hình xuất phát để tăng kinh nghiệm và chất lượng xử lý ở cánh phải, trong khi Gouiri và Chaibi là những phương án tấn công đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Jordan vs Algeria

Jordan: Abulaila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Gouiri, Chaibi.

Dự đoán tỷ số Jordan vs Algeria

Dự đoán Jordan - Algeria: Đội nào thắng?

Trận đấu này không hứa hẹn nhiều khoảng chờ thăm dò. Jordan cần điểm trước khi gặp Argentina, còn Algeria không thể để chuỗi trận World Cup tệ đi bằng thất bại thứ hai liên tiếp. Nhịp đấu vì thế có thể cao hơn so với một trận đấu giữa hai đội vừa thua lượt mở màn.

Algeria có lợi thế ở những vị trí có thể tạo đột biến. Ait-Nouri mở biên trái, Mahrez và Chaibi xử lý tốt ở biên phải hoặc nửa không gian, còn Gouiri đủ linh hoạt để kéo trung vệ Jordan khỏi vị trí. Nếu Algeria đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đều hơn trận gặp Argentina, họ sẽ có nhiều tình huống dứt điểm.

Jordan trông cậy vào Tamari và Olwan để khai thác các pha mất bóng của Algeria, nhất là khi hai hậu vệ biên đối thủ dâng cao. Tuy nhiên, chuỗi thủng lưới kéo dài khiến Jordan khó giữ trận đấu ở thế an toàn lâu. Algeria nhỉnh hơn ở chất lượng cơ hội, số cú sút và khả năng tận dụng các pha bóng chết.

Dự đoán kết quả: Jordan 1-2 Algeria.