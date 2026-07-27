Cuộc sống của 'MC xinh nhất nhì VTV' sau 4 năm lấy chồng tiến sĩ

Sinh năm 1997 tại Hải Phòng, Ngô Mai Phương là diễn viên, MC của một số chương trình trên sóng truyền hình VTV. Trước đó, cô từng có thành tích học tập tốt và giành vị trí Á khôi 1 cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam". Người đẹp từng khiến không ít khán giả tiếc nuối khi lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam 2020.