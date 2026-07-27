Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7

(VTC News) -

Từ ngày 18/7 đến 24/7, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 63 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Dương Văn Huy trong bài viết “Sau mỗi cơn mê, người cha trẻ lại thấy mất đi một phần cơ thể vì điện cao thế”

- Em Vũ Hoàng Anh trong bài viết “Tỉnh lại khi cả nhà đang lo hậu sự, chàng trai 21 tuổi chật vật sau 3 cuộc đại phẫu”

- Anh Phạm Văn Duy trong bài viết “Trụ cột gia đình cụt cả 2 chân sau tiếng nổ trên mái nhà, vợ nghèo kiệt quệ gánh nợ”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.