Người mẹ ung thư bật khóc khi nhận gần 46 triệu đồng và lời hứa ở lại với con

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 45.904.873 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Bích Thục (48 tuổi, thôn Mạn Đê, xã Trần Phú, TP Hải Phòng), nhân vật trong bài viết "Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18".

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo Điện tử VTC News, các nhà hảo tâm và đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành, động viên mình trong những ngày tháng khó khăn nhất.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Số tiền này quá lớn với mẹ con tôi lúc này. Tôi sẽ dùng để tiếp tục điều trị, cố gắng sống thêm để được ở bên con lâu hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ mẹ con tôi", chị Thục chia sẻ.

Theo chị Thục, những tháng ngày điều trị kéo dài khiến mọi nguồn tích lũy của gia đình cạn kiệt. Sự sẻ chia của bạn đọc không chỉ giúp chị thêm chi phí thuốc men mà còn tiếp thêm niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Chị Thục đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Như Loan)

Trước đó, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Bích Thục khiến nhiều bạn đọc xót xa. Hai năm trước, chị phát hiện mắc ung thư vú. Từ đầu năm 2023 đến nay, chị liên tục trải qua phẫu thuật, hóa trị rồi xạ trị. Những đợt truyền thuốc kéo dài khiến tóc rụng gần hết, cơ thể suy kiệt nhưng chị vẫn cố gắng bám víu từng cơ hội điều trị.

Thế nhưng, bệnh không dừng lại. Ung thư tái phát và di căn vào cột sống, phổi. Tay phải sưng lớn đến mức gần như mất khả năng vận động, còn vai trái gãy xương khiến mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở nên vô cùng khó khăn.

Điều khiến người mẹ 48 tuổi đau đáu không phải là những cơn đau thể xác mà là cậu con trai mới 15 tuổi.

Hình ảnh Chị Thục điều trị tại Bệnh viện K.

Không còn khả năng lao động, cuộc sống của chị hiện phụ thuộc vào khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật. Những bữa ăn chủ yếu là cơm từ thiện trong bệnh viện. Có những ngày không có tiền mua thêm sữa hay cháo bồi dưỡng sau hóa trị, chị chỉ uống nước để cầm hơi.

Sự chung tay của bạn đọc VTC News cùng các nhà hảo tâm đã mang đến nguồn động viên thiết thực, giúp người mẹ nghèo có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và nuôi hy vọng được ở bên con trai thêm những ngày phía trước.