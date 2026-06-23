Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Uzbekistan 0h ngày 24/6, bảng K World Cup 2026

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan bắt đầu lúc 0h ngày 24/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Bồ Đào Nha và Uzbekistan được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 22h30 ngày 23/6 theo giờ Việt Nam).

Thông tin trận Bồ Đào Nha đấu với Uzbekistan

Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 trên sân vận động NRG Stadium, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Jalal Jayed, người Morocco.

Bảng K sau lượt trận đầu tiên có Colombia dẫn đầu với 3 điểm. CHDC Congo và Bồ Đào Nha cùng có 1 điểm sau trận hòa 1-1. Uzbekistan chưa có điểm sau trận thua Colombia 1-3.

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra tại Houston, Texas, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha và Uzbekistan gặp nhau. Bồ Đào Nha chưa thắng trong 2 trận gần nhất gặp đại diện châu Á tại World Cup, gồm trận hòa Iran 1-1 năm 2018 và trận thua Hàn Quốc 1-2 năm 2022. Uzbekistan chỉ thắng 1 trong 23 trận gần nhất gặp các đội châu Âu trên mọi đấu trường, hòa 10 và thua 12 trận.

Mô hình dự đoán kết quả của Opta nhận định Bồ Đào Nha có 83,1% khả năng thắng trong các mô phỏng trước trận. Khả năng hòa là 11,0%, còn Uzbekistan có 6,0% khả năng thắng. Opta cũng tính Bồ Đào Nha có 94,0% cơ hội vào vòng 1/16 và 44,0% khả năng đứng đầu bảng K.