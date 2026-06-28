Cập nhật tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha, kết quả World Cup 2026 mới nhất

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Colombia 0 0 Bồ Đào Nha

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha bắt đầu lúc 6h30 ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha mới nhất tại đây.

Colombia đấu với Bồ Đào Nha ở bảng K World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia đá chính: Camilo Vargas (12), Jhon Lucumi (3), Santiago Arias (4), Luis Diaz (7), Jhon Cordoba (9), James Rodriguez (10), Jhon Arias (11), Gustavo Puerta (14), Jefferson Lerma (16), Deiver Machado (22), Davinson Sanchez (23).

Bồ Đào Nha đá chính: Diogo Costa (1), Ruben Dias (3), Cristiano Ronaldo (7), Bruno Fernandes (8), Joao Felix (11), Renato Veiga (13), Pedro Neto (18), Joao Cancelo (20), Ruben Neves (21), Vitinha (23), Nuno Mendes (25).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng K

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Colombia vs Bồ Đào Nha, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng K như sau.