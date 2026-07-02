Tuyển Hàn Quốc gặp rắc rối, ông Park Hang Seo sau 1 tuần mới biết tin

(VTC News) -

Giữa những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, tờ Kyunghyang Shinmun tiết lộ vai trò của ông Park Hang Seo trong vai trò trưởng đoàn. Theo tờ báo này, trưởng đoàn Park cũng như đội ngũ của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) không nắm bắt được thông tin về tính nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa đội tuyển Hàn Quốc và truyền thông xứ kim chi.

Mâu thuẫn của đội tuyển Hàn Quốc âm ỉ xuất hiện và bị ảnh hưởng từ sự việc tẩy chay báo giới. Một số phóng viên bình luận mang tính miệt thị Son Heung-min nhưng quên không tắt micro trên sóng livestream. Khi sai sót này xuất hiện, đội tuyển Hàn Quốc quyết định hủy toàn bộ lịch làm việc, phóng vấn với giới truyền thông.

HLV Park Hang Seo nắm vai trò trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc.

Theo tờ Kyunghyang Shinmun, màn đối đầu không cần thiết ngoài lề khiến các thành viên của đội tuyển Hàn Quốc cảm thấy không thoải mái trong tập luyện. Ông Park Hang Seo với vai trò trưởng đoàn chỉ nắm được sự việc sau khoảng 1 tuần. Chỉ khi Son Heung-min và Lee Jae-sung đại diện tập thể đề nghị gặp riêng ông Park Hang Seo để phản ánh, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mới hiểu được tình hình.

Việc đội tuyển Hàn Quốc tẩy chay báo chí có ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của các cầu thủ Hàn Quốc. Sau trận gặp Mexico, đội tuyển Hàn Quốc nối lại việc trả lời phỏng vấn. Riêng Son Heung-min và Lee Jae-sung không tham gia. Điều này bắt đầu tạo ra sự khác biệt giữa các thành viên trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc.

Trong khi đó, tờ Kyunghyang Shinmun dẫn lời một cầu thủ giấu tên cho biết các cầu thủ chỉ có sự bất đồng về quan điểm chứ không nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt và tập luyện. Các cầu thủ khác dù không thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Son Heung-min - đội trưởng và cũng là anh lớn trong đội. Tuy nhiên, sự việc tiếp theo lại gây ra tác động mạnh.

Son Heung-min và Lee Jae-sung bị loại khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu quyết định với Nam Phi. Điều này khiến các cầu thủ còn lại bị ảnh hưởng về tâm lý và chịu áp lực rất lớn. Cả Son Heung-min và Lee Jae-sung đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có vai trò đầu tàu trong lối chơi cũng như tinh thần của đội tuyển Hàn Quốc.

“Áp lực rằng chúng tôi phải chơi tốt hơn là rất lớn. Vì vậy chúng tôi cố chạy nhiều hơn, nhưng điều đó ngược lại đã trở thành độc dược”, tờ Kyunghyang Shinmun dẫn lời cầu thủ giấu tên. Nhân vật này cũng khẳng định không có lục đục nội bộ trước trận gặp đội tuyển Nam Phi: “Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ liệu đây có phải là chuyện cần kéo dài đến mức này hay không. Ban đầu tôi nghĩ chuyện xảy ra vì liên đoàn không bảo vệ cầu thủ, nhưng nhìn lại thì tất cả đều là hiểu lầm. Tôi từng nghĩ kỳ World Cup đầu tiên trong đời sẽ là một sân khấu tuyệt vời hơn. Có nhiều điều rất đáng tiếc".

Tờ Kyunghyang Shinmun nhấn mạnh đội tuyển Hàn Quốc không có mâu thuẫn nội bộ mà chỉ là bất đồng về quan điểm và thiếu đi sự giao tiếp đủ tốt. Dù vậy, tờ báo này cũng thừa nhận rằng các cầu thủ đội nhà thi đấu tại World Cup 2026 trong tình trạng có những trở ngại không phát huy được hết sức mạnh tập thể.

"Thất bại thảm hại tại World Cup Bắc Trung Mỹ khác xa với cái gọi là nội bộ lục đục. Tuy nhiên, rõ ràng họ đã phải chiến đấu trong điều kiện không thể phát huy toàn bộ sức mạnh mà bóng đá Hàn Quốc đang có", tờ báo của Hàn Quốc cho hay.

Đội tuyển Hàn Quốc trở thành một trong những tập thể gây thất vọng nhất tại World Cup 2026. Rơi vào bảng đấu dễ, đội bóng xứ sở kim chi khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, 2 thất bại sau đó ở các trận gặp Mexico và Nam Phi khiến thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo phải chia tay giải đấu.