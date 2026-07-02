LĐBĐ Hàn Quốc bác tin Son Heung-min bị phạt nội bộ

(VTC News) -

Ngày 2/7, Nghị sĩ Hàn Quốc Jin Jong-oh nói rằng việc đội trưởng Son Heung-min và tiền vệ Lee Jae-sung không đá chính ở trận gặp Nam Phi tại World Cup 2026 có thể xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ liên quan đến cuộc tẩy chay truyền thông của đội tuyển. Tuy nhiên, theo tờ Korean Herald, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau đó đã phủ nhận thông tin này.

Ông Jin cho biết đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn giấu tên có liên hệ với đội tuyển. Những cáo buộc này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông thành lập trung tâm tiếp nhận đơn tố giác nhằm thu thập thông tin về nghi vấn tham nhũng và sự thiếu minh bạch trong công tác điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Nghị sĩ Jin Jong-oh cho rằng việc Son Heung-min và Lee Jae-sung không đá chính ở trận gặp Nam Phi có thể xuất phát từ cuộc tẩy chay truyền thông. (Ảnh: Văn phòng Nghị sĩ Jin Jong-oh)

Cuộc tẩy chay truyền thông được cho là bắt đầu sau khi một nhóm phóng viên chế giễu việc Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự. Đoạn hội thoại này vô tình lọt vào một video của Đài truyền hình JTBC. Sau sự cố, các cầu thủ Hàn Quốc từ chối nhiều cuộc phỏng vấn với giới truyền thông.

Theo nghị sĩ Jin Jong-oh, người tố giác cho biết Son Heung-min và Lee Jae-sung muốn tiếp tục duy trì việc tẩy chay. Trong khi đó, một số cầu thủ khác cho rằng việc từ chối phỏng vấn trong thời gian dài ở giải đấu lớn như World Cup là không phù hợp

Báo cáo cũng nêu Lee Jae-sung từng đề nghị KFA tiếp tục duy trì lập trường này. Tuy nhiên, sau trận gặp Mexico, HLV trưởng Hong Myung-bo thông báo trong phòng thay đồ rằng toàn đội sẽ nối lại các hoạt động làm việc với báo chí.

Sau đó, hầu hết các cầu thủ đều tham gia trả lời giới truyền thông, ngoại trừ Son Heung-min. Riêng Lee Jae-sung cũng không xuất hiện trước báo giới, nhưng nguyên nhân là anh được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping.

Video: Nam Phi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 1-0

Theo ông Jin, chính bất đồng này là cơ sở để HLV Hong Myung-bo quyết định không ghi tên Son Heung-min và Lee Jae-sung trong đội hình xuất phát ở trận cuối vòng bảng.

Sau thất bại trước Nam Phi, HLV Hong Myung-bo bác bỏ mọi đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ. "Bầu không khí trong trận gặp Mexico có phần bất ổn, nhưng tôi không nghĩ đội tuyển đang gặp vấn đề nội bộ", ông nói trong buổi họp báo sau trận.

Còn KFA xác nhận đã có các cuộc trao đổi về thời điểm các cầu thủ nối lại việc trả lời báo chí, nhưng khẳng định vấn đề này không ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đội hình thi đấu.