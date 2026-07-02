Báo Hàn Quốc: Son Heung-min bị loại vì trái lệnh HLV, bất đồng với đàn em

(VTC News) -

Tờ Joongang Ilbo dẫn lời một quan chức bóng đá Hàn Quốc cho biết có nghi ngờ về việc nội bộ đội tuyển bất hòa trước trận đấu quyết định với Nam Phi. Chính mâu thuẫn này chứ không phải lý do chuyên môn khiến Son Heung-min và Lee Jae-sung bị loại khỏi đội hình xuất phát. Hàn Quốc thua Nam Phi và bị loại khỏi World Cup 2026 sau đó.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đội tuyển Hàn Quốc tẩy chay báo giới sau vụ một số phóng viên lỡ miệng mỉa mai Son Heung-min và để lọt tiếng trên video đăng công khai. Nguồn tin của Joongang Ilbo cho biết Son Heung-min và Lee Jae-sung giữ lập trường cứng rắn về việc không tiếp xúc với báo chí trong suốt thời gian thi đấu tại World Cup 2026, trong khi một số cầu thủ khác không thoải mái với điều này.

Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc không vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: AP)

"Do nhóm phóng viên cũng đã chính thức xin lỗi, nội bộ bắt đầu rạn nứt vì vấn đề kéo dài việc tẩy chay. Lee Jae-sung, người bạn đồng niên thân thiết với Son Heung-min, đã đề nghị một quan chức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc kéo dài việc tẩy chay. Tuy nhiên, sau trận gặp Mexico, HLV Hong Myung-bo chỉ đạo các cầu thủ hãy trả lời phỏng vấn", tờ Joongang Ilbo viết.

Sau trận gặp Mexico, đội tuyển Hàn Quốc nối lại việc trả lời phỏng vấn. Riêng Son Heung-min và Lee Jae-sung không tham gia. Điều này bắt đầu tạo ra sự khác biệt giữa các thành viên trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc. Trong khi đó, tờ Kyunghyang Shinmun dẫn lời một cầu thủ giấu tên cho biết các cầu thủ chỉ có sự bất đồng về quan điểm chứ không nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt và tập luyện. Các cầu thủ khác dù không thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Son Heung-min - đội trưởng và cũng là anh lớn trong đội.

Tờ Dong-a cho biết thêm đội tuyển Hàn Quốc thực ra đã ở trạng thái không thoải mái từ trước khi bước vào World Cup 2026. Đội tuyển Hàn Quốc không thoải mái vì không được bố trí chuyên cơ để di chuyển. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) không thuê được máy bay riêng do thời gian chuẩn bị gấp gáp và đội tuyển Hàn Quốc có nhiều thành viên thi đấu ở châu Âu khiến việc tập trung di chuyển trở nên khó sắp xếp. Chi phí cũng là rào cản khiến KFA không đáp ứng được yêu cầu của các cầu thủ.

Trong quá trình HLV Hong Myung-bo và KFA thuyết phục, một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu phản ứng bằng cách rời khỏi nhóm chat chung của đội tuyển có cả nhân viên KFA. Một quan chức cấp cao của KFA đã đến châu Âu theo lịch trình 2 đêm 4 ngày để thuyết phục họ, nhưng bị từ chối đối thoại.

Bất đồng về máy bay thực chất chỉ là "giọt nước tràn ly". Trước đó, các cầu thủ đã mâu thuẫn với KFA về vấn đề quyền khai thác hình ảnh cá nhân. Trong khi chưa có phương án cuối cùng được thống nhất, KFA vẫn sử dụng hình ảnh các cầu thủ cho các hoạt động thương mại, quảng cáo.

Tờ Dong-a viết thêm: “Trong đội tuyển còn có nhiều vấn đề như tiền thưởng, thuế và việc gia đình đi cùng. Khoảng cách cảm xúc giữa KFA và các cầu thủ sâu hơn tưởng tượng”.