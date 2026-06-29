Bị loại ngay vòng bảng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn được thưởng 40 tỷ đồng

(VTC News) -

Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo đã kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với thành tích 1 thắng, 2 thua (3 điểm, hiệu số -1), qua đó xếp thứ ba bảng A. Kết quả này khiến Hàn Quốc không thể góp mặt trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành suất vé vớt vào vòng 32 đội, khép lại giải đấu ở vị trí thứ 34 chung cuộc. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc sẽ vẫn được nhận tổng cộng 2,08 tỷ won tiền thưởng (khoảng 39,5 tỷ đồng).

Theo quy định thưởng của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), khoản tiền này được chia đều cho toàn bộ 26 cầu thủ, không phụ thuộc vào thời gian thi đấu hay số lần ra sân.

Các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ nhận khoảng 1,3 tỷ đồng tiền thưởng mỗi người. (Ảnh: Reuters)

Toàn bộ 26 cầu thủ trong danh sách chính thức sẽ được nhận 50 triệu won tiền thưởng cơ bản cho mỗi người. Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn được thưởng thêm 30 triệu won nhờ chiến thắng trước CH Séc ở vòng bảng. Như vậy, các tuyển thủ Hàn Quốc, trong đó có đội trưởng Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae, sẽ nhận 80 triệu won/người (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Mỗi cầu thủ sẽ được thưởng thêm 100 triệu won nếu đội tuyển vào vòng 32 đội, 200 triệu won nếu lọt vào vòng 16 đội và 300 triệu won nếu tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, do chỉ xếp thứ ba bảng A và bị loại, toàn bộ các khoản thưởng này đều không được chi trả.

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Không chỉ vậy, các tuyển thủ cũng bỏ lỡ khoản thưởng đặc biệt do Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu cam kết tài trợ từ nguồn cá nhân. Trước giải đấu, ông từng tuyên bố sẽ thưởng 1 tỷ won nếu Hàn Quốc vào vòng 32 đội, 2 tỷ won nếu vào vòng 16 đội và 3 tỷ won nếu góp mặt ở tứ kết.

Tại World Cup 2022, khi Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento, mỗi cầu thủ từng nhận mức thưởng tối đa 340 triệu won, cao gấp hơn bốn lần so với kỳ World Cup năm nay.