LĐBĐ Hàn Quốc bị tố chọn HLV sai quy trình, cảnh sát điều tra 2 năm chưa xong

(VTC News) -

Theo Donga, sau gần hai năm kể từ khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra kết luận về cuộc điều tra liên quan đến những sai phạm trong quy trình bổ nhiệm ông Hong Myung-bo làm huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia. Thông tin xoay quanh vụ việc được truyền thông xứ kim chi nhắc lại ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng tại World Cup 2026.

Sở Cảnh sát Jongno (Seoul) đã tiếp nhận vụ việc từ tháng 7/2024 sau hàng loạt đơn tố cáo nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu cùng cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng với cáo buộc cản trở hoạt động nghiệp vụ và vi phạm trách nhiệm trong quá trình lựa chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Sở Cảnh sát Seoul cho biết vụ việc vẫn cần được điều tra bổ sung và tiếp tục xem xét về mặt pháp lý. Cảnh sát cũng khẳng định cựu HLV Hong Myung-bo không nằm trong danh sách những người bị tố cáo.

Huấn luyện viên Hong Myung-bo từ chức sau thất bại ở World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong đợt thanh tra năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc kết luận quá trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia có sai sót về thủ tục và đã kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với Chủ tịch Chung Mong-gyu.

Đến tháng 4 năm nay, Tòa án Hành chính Seoul bác đơn kiện của KFA đối với quyết định kỷ luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tòa án kết luận quá trình lựa chọn HLV Hong Myung-bo của Ủy ban Tăng cường sức mạnh chuyên môn tồn tại nhiều sai sót.

Theo nhận định của tòa án, sau khi cựu Chủ tịch Ủy ban Jeong Hae-seong từ chức, ông Lee Im-saeng vẫn tiếp tục thực hiện quy trình đề cử HLV trưởng dù khi đó không có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị KFA cũng thông qua quyết định mà không có quá trình thảo luận đầy đủ.

Tuy nhiên, khả năng vụ việc dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn bỏ ngỏ. Để cấu thành tội cản trở hoạt động nghiệp vụ, cơ quan điều tra phải chứng minh được ông Chung Mong-gyu đã cố ý sử dụng hành vi gian dối hoặc ép buộc nhằm tác động đến quá trình lựa chọn HLV.

Trước đó, Trung tâm Đạo đức Thể thao Hàn Quốc kết luận trách nhiệm của ông Chung chỉ dừng ở mức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chứ không phải hành vi sai phạm có chủ đích.

Trong khi cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, ông Chung Mong-gyu đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi World Cup 2026 khép lại. Về phía HLV Hong Myung-bo, ông cũng đã nộp đơn từ chức vào ngày 29/6 sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.