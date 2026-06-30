Son Heung-min viết tâm thư xin người dân Hàn Quốc tha thứ, bớt chỉ trích

(VTC News) -

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không thể giả vờ như không biết, và cũng không muốn né tránh thực tế", Son Heung-min mở đầu bài viết trên tài khoản Instagram cá nhân. Ngôi sao 33 tuổi kết thúc kỳ World Cup 2026 đáng thất vọng cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Son Heung-min không ghi bàn, không kiến tạo bàn thắng và đội tuyển Hàn Quốc không vượt qua vòng bảng dù có cơ hội rất lớn ở bảng đấu thuận lợi.

Tiền đạo hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Los Angeles (Mỹ) gửi lời xin lỗi chân thành đến "toàn thể người dân Hàn Quốc và những người hâm mộ yêu bóng đá". Anh thừa nhận nếu đặt bản thân vào vị trí người hâm mộ chứng kiến thất bại ở World Cup 2026 cũng "thật sự tiếc nuối, bức bối và đau lòng", và "chỉ một lời xin lỗi không đủ chứa đựng hết nỗi thất vọng và tổn thương của người hâm mộ".

Son Heung-min và đồng đội gây thất vọng lớn tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Son Heung-min viết tiếp: "Với tôi, đây cũng là giải đấu quý giá hơn bất cứ điều gì, và khi “sân khấu trong mơ của một đứa trẻ” mà tôi luôn nói đến dường như sụp đổ, tôi cảm thấy rối bời và đau lòng không sao diễn tả hết. Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ, việc chấp nhận thực tế này cũng không hề dễ dàng.

Khi nghĩ đến những người hâm mộ đang mang trong lòng nỗi thất vọng và tổn thương lớn hơn tôi rất nhiều, tôi cũng thấy phải thận trọng khi nói về cảm xúc của mình, nhưng tôi nghĩ cảm xúc mà người hâm mộ đang cảm nhận cũng không khác nhiều so với cảm xúc của tôi. Tôi hiểu rõ rằng đã có rất nhiều thứ được hy sinh cho sân khấu này".

Tiền đạo sinh năm 1992 tiếp tục nhắc lại nhiều lần từ xin lỗi, đồng thời "thỉnh cầu" người hâm mộ Hàn Quốc giảm bớt sự chỉ trích nhắm vào đội nhà. Kể từ sau trận thua Nam Phi cách đây ít ngày, huấn luyện viên Hong Myung-bo (đã từ chức) và các học trò hứng chịu làn sóng công kích và tẩy chay mạnh mẽ ở quê nhà.

"Thay vì diễn đạt tất cả bằng lời vào lúc này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức ở vị trí của mình để có thể làm lay chuyển lại trái tim của người dân Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá. Tôi sẽ chạy hết mình như thể sống chết để có thể mang lại niềm vui cho mọi người một lần nữa.

Tôi tuyệt đối không quên lời hứa đã cùng người hâm mộ đặt ra. Cho đến khi người hâm mộ tìm đến tôi, cho đến khi người hâm mộ cần tôi, tôi sẽ dốc hết tất cả những gì mình có để chuẩn bị thật tốt trở lại. Cuối cùng, trong hoàn cảnh như thế này, việc lại một lần nữa đưa ra lời thỉnh cầu với người hâm mộ khiến lòng tôi nặng trĩu và tôi rất xin lỗi, nhưng tôi tha thiết mong mọi người, dù thật sự rất khó khăn, hãy gửi đến tất cả các cầu thủ sự cổ vũ và động viên ấm áp thay vì quá nhiều chỉ trích và tổn thương", Son Heung-min chia sẻ.