Trực tiếp bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc 8h ngày 25/6, bảng A World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Nam Phi và Hàn Quốc bắt đầu lúc 8h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc mới nhất tại đây.

Thông tin trận Nam Phi đấu với Hàn Quốc (8h ngày 25/6)

Nam Phi gặp Hàn Quốc ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Facundo Tello, người Argentina. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Nam Phi vs Hàn Quốc trên VTV2, VTV6.

Trước trận này, Mexico có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng A. Hàn Quốc xếp thứ hai với 3 điểm. Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Trận còn lại của bảng A là Cộng hòa Séc vs Mexico, diễn ra cùng giờ.

Nam Phi đấu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng A World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Nam Phi và Hàn Quốc gặp nhau tại World Cup. Hàn Quốc từng đá 4 trận World Cup với các đội châu Phi, thắng 1, hòa 1 và thua 2. Nam Phi từng hòa Saudi Arabia 2-2 trong lần gần nhất gặp đại diện châu Á tại World Cup.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Hàn Quốc có 56,2% khả năng giành chiến thắng. Tỷ lệ hòa là 23,5%, còn khả năng Nam Phi thắng là 20,3%.