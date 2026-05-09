Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga ở Quảng trường Đỏ

"Chiến thắng luôn thuộc về chúng ta và sẽ tiếp tục như vậy. Chìa khoá thành công nằm ở sức mạnh tinh thần, lòng dũng cảm, sự quả cảm, tinh thần đoàn kết và khả năng vượt qua mọi thử thách", Tổng thống Putin phát biểu tại buổi lễ. (Video: Russian pool/CNN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 chủ trì lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Moskva, nhân dịp kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II - sự kiện được Nga gọi là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Các quân nhân Nga tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II tại Vladivostok, Nga, ngày 9/5/2026. (Ảnh: Reuters)
Lễ duyệt binh năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt chưa từng có. Lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, lễ duyệt binh không có xe tăng, tên lửa và các khí tài hạng nặng khác xuất hiện, ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ.
Các tiêm kích MiG-29 của đội bay biểu diễn Strizhi (Chim én) và tiêm kích Su-30SM của đội bay biểu diễn Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga) bay theo đội hình trong màn trình diễn trên không. (Ảnh: Reuters/Marina Lystseva)
Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin ca ngợi các binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine và khẳng định chiến thắng sẽ luôn thuộc về Moskva.
Lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10h (giờ Moskva), mở màn với các khối binh sĩ diễu hành trong tiếng nhạc quân đội và những tiếng hô “Ura!”. (Ảnh: Reuters)
Khép lại sự kiện là màn bay biểu diễn của các tiêm kích Su-30, MiG-29 và 6 máy bay cường kích Su-25, tạo nên những vệt khói mang màu quốc kỳ Nga trên bầu trời Moskva.
Người tham gia cuộc tuần hành Trung đoàn Bất tử mang theo chân dung các nhân vật, trong đó có binh sĩ Hồng quân và các cựu chiến binh. (Ảnh: Reuters)
Một trong những điểm đáng chú ý của lễ duyệt binh năm nay là sự xuất hiện của binh sĩ Triều Tiên, cho thấy quan hệ quân sự ngày càng gần gũi giữa Moskva và Bình Nhưỡng.
Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cùng các lãnh đạo nước ngoài đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh ở Vườn Alexander.
Trước thời điểm diễn ra sự kiện, giới chức Moskva áp đặt hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm hạn chế Internet di động và dịch vụ tin nhắn SMS trên diện rộng. Truyền thông địa phương cho biết mạng di động tại thủ đô Nga bị gián đoạn hoàn toàn trong sáng 9/5.
Nhiều lễ duyệt binh quy mô nhỏ tại các địa phương khác trên khắp nước Nga cũng bị thu hẹp hoặc hủy bỏ vì lý do an ninh. Điện Kremlin cho biết không ghi nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm.
Lễ duyệt binh diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng. Moskva trước đó tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một lệnh ngừng bắn khác dự kiến bắt đầu từ ngày 6/5. Tuy nhiên, các thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên liên tục cáo buộc nhau tiếp tục tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 kèm kế hoạch trao đổi tù nhân, đồng thời nhận định đây có thể là “khởi đầu cho hồi kết” của cuộc xung đột.
Sự kiện năm nay vẫn có sự tham dự của một số lãnh đạo nước ngoài, gồm Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II, tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga, ngày 9/5/2026. (Ảnh: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool qua Reuters)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng tới Moskva để gặp ông Putin, song không dự lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)