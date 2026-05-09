Thông điệp của Tổng thống Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới những người tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, đồng thời gọi đây là ngày lễ thiêng liêng và quan trọng nhất của đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nước này luôn tôn vinh di sản và những lời căn dặn của các chiến sĩ đã làm nên chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ông khẳng định Nga ghi nhớ sự kiên cường phi thường của những người lính, tinh thần hy sinh của lực lượng dân quân và những nỗ lực to lớn từ hậu phương trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng (9/5) ở Moskva. (Ảnh: Reuters)

Nga tưởng nhớ những người hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn trân trọng ký ức về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những người anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến này. “Chúng tôi thiêng liêng tôn vinh di sản và những lời căn dặn của các chiến sĩ chiến thắng”, ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc gìn giữ ký ức về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, lịch sử chân thực và những anh hùng thực sự của cuộc chiến là vấn đề danh dự đối với Nga. Ông Putin cho biết Nga cúi đầu tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc trong cuộc chiến chống phát xít Đức, bao gồm những người ngã xuống trên chiến trường, chết trong các vùng bị chiếm đóng, trong trại giam, vì nạn đói ở thành phố Leningrad bị bao vây và tại nhiều đô thị khác.

“Chiến thắng đã được giành lấy bằng máu, bằng đau thương và bằng sự hy sinh”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng khẳng định Nga luôn ghi nhớ tinh thần kiên cường chưa từng có của các binh sĩ Liên Xô, sự hy sinh của lực lượng dân quân và những nỗ lực của hậu phương trong giai đoạn chiến tranh.

Theo ông Putin, “tiền tuyến và hậu phương khi đó đã đoàn kết thành một khối thống nhất. Chính lòng yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh đã giúp người dân Liên Xô vượt lên kẻ thù và củng cố niềm tin vào chiến thắng”.

Liên Xô có đóng góp quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít

Tổng thống Putin cho rằng chiến công của các dân tộc Liên Xô đã chứng minh lòng trung thành với Tổ quốc là sức mạnh có thể gắn kết hàng triệu người. “Người dân chúng ta đã đứng vững như bức tường ngăn bước quân thù”, ông nói.

Theo Tổng thống Nga, sức mạnh tinh thần, sự quả cảm, đoàn kết và khả năng vượt qua thử thách là chìa khóa làm nên thành công của đất nước. Ông nhấn mạnh chính các binh sĩ Liên Xô đã chịu tổn thất rất lớn để bảo vệ tự do và phẩm giá cho các dân tộc châu Âu.

“Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ chiến công của nhân dân Liên Xô và việc chính họ đã đóng góp mang tính quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu đất nước mình, cứu thế giới và chấm dứt cái ác tàn bạo”, ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga cũng cho rằng quân đội phát xít từng lên kế hoạch diệt chủng các dân tộc Liên Xô nhưng đã đánh giá thấp “tính cách Nga” và sức mạnh tinh thần của người dân Liên Xô.

Sức mạnh công nghệ và đoàn kết quốc gia

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, Tổng thống Putin cho biết các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia Nga hiện đang phát triển nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến và độc đáo, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.

Theo ông, dù công nghệ và phương thức chiến tranh có thay đổi, con người vẫn là yếu tố quyết định vận mệnh quốc gia. “Binh sĩ, công nhân nhà máy, nông dân, nhà sản xuất vũ khí, phóng viên chiến trường, bác sĩ, giáo viên, giới văn hóa, chức sắc tôn giáo, tình nguyện viên, doanh nhân và các nhà hảo tâm - tất cả công dân Nga đều góp phần định hình tương lai đất nước”, ông Putin nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Tổng thống Nga khẳng định những người tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine hiện nay đang đối đầu với “một lực lượng gây hấn được toàn khối NATO hỗ trợ và vũ trang”. “Dù vậy, các anh hùng của chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên”, ông nói.

Ông Putin cho rằng chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt không chỉ được tạo nên trên chiến trường mà còn từ hậu phương. “Chúng ta có chung một mục tiêu. Mỗi người đều đang đóng góp cho chiến thắng”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, chiến công của thế hệ anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đang tiếp tục truyền cảm hứng cho các quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.