Hiện tượng mạng 19 tuổi chinh phục hàng triệu fan bằng bóng đá nghệ thuật

(VTC News) -

Video: Kỹ năng chơi bóng đá nghệ thuật siêu đỉnh của Việt Anh Football.

Ở tuổi 19, Nguyễn Việt Anh (sống tại Hà Nội) đang là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của cộng đồng bóng đá nghệ thuật (freestyle football) Việt Nam. Không chỉ sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, chàng trai sinh năm 2007 còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt danh hiệu trong nước và những câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì theo đuổi đam mê.

Hiện tại, Việt Anh sở hữu hơn 2,7 triệu người theo dõi trên TikTok, 1,27 triệu người đăng ký YouTube cùng hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook cá nhân và fanpage. Tổng cộng, hệ sinh thái mạng xã hội của anh đã vượt mốc 4,18 triệu lượt người theo dõi.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hành trình dài của một cậu bé từng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng cuối cùng lại tìm thấy con đường riêng với trái bóng theo một cách rất khác.

Không được chọn làm cầu thủ nhí, nam sinh 2K7 trở thành hiện tượng mạng. (Ảnh: NVCC)

Việt Anh tìm thấy thành công nhờ theo bóng đá nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

"Trượt' cầu thủ nhưng vô địch bóng đá nghệ thuật

Tình yêu bóng đá của Việt Anh bắt đầu từ khi mới 6 tuổi. Cậu bé năm ấy thường cùng bố thức khuya để theo dõi những trận cầu đỉnh cao tại các mùa giải lớn. Trong ký ức của chàng trai trẻ, hình ảnh Cristiano Ronaldo chính là nguồn cảm hứng lớn nhất.

Việt Anh cho biết mình đặc biệt yêu thích phong cách thi đấu của siêu sao người Bồ Đào Nha, từ những cú sút uy lực, bản lĩnh trước áp lực đến tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Sự kiên trì và ý chí vươn lên của Ronaldo trở thành bài học lớn theo anh suốt nhiều năm.

Thời gian đầu hoạt động trên mạng xã hội, Việt Anh được nhiều người biết đến với biệt danh "Việt Anh CR7", cái tên do một người thầy, người anh thân thiết đặt cho. Khi trưởng thành hơn, chàng trai quyết định đổi thành "Việt Anh Football" với mong muốn xây dựng hình ảnh và dấu ấn cá nhân thay vì gắn liền với một thần tượng.

Trong dịp World Cup 2022, một điều ước trở thành hiện thực, Việt Anh có cơ hội gặp Cristiano Ronaldo ngoài đời. "Khoảnh khắc đứng trước thần tượng, mình xúc động đến bật khóc. Đó là giấc mơ mình theo đuổi suốt nhiều năm. Khi gặp anh ấy, mình gần như không tin đó là sự thật", anh chia sẻ.

Bóng đá nghệ thuật là bộ môn có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, có các giải đấu và liên đoàn riêng trên thế giới. (Ảnh: NVCC)

Bộ môn kết hợp giữa kỹ thuật bóng đá và nghệ thuật biểu diễn. (Ảnh: NVCC)

Ít ai biết rằng trước khi đến với freestyle football, Việt Anh từng theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng vượt qua nhiều vòng tuyển chọn dành cho các cầu thủ nhí. Dù được đánh giá có kỹ thuật tốt, Việt Anh lại gặp hạn chế về thể lực nên không thể đi tiếp.

Thất bại ấy từng khiến cậu bé yêu bóng đá hụt hẫng. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ trái bóng, anh tìm đến freestyle football - bộ môn kết hợp giữa kỹ thuật bóng đá và nghệ thuật biểu diễn.

"Không theo được bóng đá chuyên nghiệp nhưng mình vẫn muốn được sống cùng bóng đá. Quyết định chuyển sang tâng bóng nghệ thuật là một bước ngoặt rất lớn và đến giờ tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn", anh nói.

Theo Việt Anh, nhiều người vẫn cho rằng bóng đá nghệ thuật chỉ mang tính biểu diễn. Thực tế, đây là bộ môn có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, có các giải đấu và liên đoàn riêng trên thế giới.

Nhờ sự kiên trì tập luyện, chàng trai trẻ đã gặt hái hàng loạt thành tích đáng chú ý như vô địch KFFC Freestyle Football Việt Nam 2022, vô địch Hà Nội Freestyle Football 2023, lọt Top 3 toàn quốc năm 2023. Năm 2024, anh tiếp tục được vinh danh ở lĩnh vực sáng tạo nội dung khi nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung thể thao hay nhất" tại TikTok Awards.

Ở tuổi 17, Việt Anh được vinh danh ở lĩnh vực sáng tạo nội dung khi nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung thể thao hay nhất" tại TikTok Awards 2024. (Ảnh: NVCC)

Hiện tượng mạng xã hội

Điều khó khăn nhất trong những ngày đầu theo đuổi freestyle football không phải là kỹ thuật hay thể lực. Việt Anh kể rằng anh từng không có sân tập riêng. Các buổi tập thường diễn ra ở khu vực công cộng với rất nhiều người qua lại.

"Ngày đó tôi khá tự ti. Nhiều lúc sợ người khác nghĩ mình đang cố thể hiện. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra cũng có rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ những gì mình làm", anh nhớ lại.

Bén duyên với YouTube từ năm 2020, Việt Anh bắt đầu làm nội dung chuyên nghiệp khi còn học phổ thông. Những video đầu tiên chưa liên quan nhiều đến freestyle football. Tuy nhiên, khi xây dựng các nội dung về bóng đá và kỹ năng tâng bóng, lượng người xem tăng trưởng mạnh. Một số video của anh từng đạt hơn 20 triệu lượt xem.

"Bí quyết quan trọng nhất trong sáng tạo nội dung là luôn tìm kiếm những ý tưởng mới. Nếu mình là người đầu tiên làm một nội dung hay và sáng tạo thì khả năng lan tỏa sẽ rất cao", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, thành công trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chàng trai sinh năm 2007 thừa nhận từng nhiều lần khóc khi video không có người xem, liên tục đặt câu hỏi liệu bản thân đã hết thời hay chưa. "Công việc sáng tạo nội dung luôn có lúc thăng lúc trầm. Những giai đoạn đó khiến tôi áp lực và stress rất nhiều. Nhưng rồi mình học cách chấp nhận để bước tiếp", anh nói.

Việt Anh đi tham gia giải đấu ở nhiều nước Châu Á. (Ảnh: NVCC)

Nhờ sự kiên trì tập luyện, chàng trai trẻ đã gặt hái hàng loạt thành tích đáng chú ý. (Ảnh: NVCC)

Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến hành trình trưởng thành của Việt Anh là Đỗ Kim Phúc – nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á năm 2013. Hai người gặp nhau từ khi Việt Anh còn học lớp 6. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật thi đấu, Đỗ Kim Phúc còn truyền cho học trò nhiều kinh nghiệm trong công việc sáng tạo nội dung và cuộc sống.

"Mỗi khi tôi nản chí, anh Phúc luôn là người tiếp thêm động lực và năng lượng tích cực", Việt Anh chia sẻ.

Gia đình cũng là điểm tựa lớn giúp anh theo đuổi đam mê. Dù không hoạt động trong lĩnh vực bóng đá hay truyền thông, bố mẹ Việt Anh luôn tôn trọng lựa chọn của con trai. Gần đây, khi có thu nhập ổn định từ công việc sáng tạo nội dung, anh đã có thể hỗ trợ kinh tế cho gia đình.

"Tôi muốn kiếm tiền để bố mẹ bớt vất vả. Hiện bố mẹ vẫn đang xây nhà và còn nhiều khoản phải lo. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng mỗi ngày", chàng trai 19 tuổi tâm sự.

Người thầy đặc biệt Đỗ Kim Phúc đứng sau thành công của Việt Anh. (Ảnh: NVCC)

Mùa World Cup năm nay cũng là khoảng thời gian đặc biệt với Việt Anh. Anh dự định dành khoảng 45 ngày tại Mỹ để trực tiếp theo dõi các trận đấu. Tổng chi phí cho chuyến đi có thể lên tới gần 1 tỷ đồng, bao gồm vé máy bay, lưu trú và vé xem các trận đấu.

"Nhiều người nói số tiền đó quá lớn với một người 19 tuổi, nhưng với tôi đó là trải nghiệm xứng đáng. Tôi chỉ mong được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao và hy vọng Ronaldo sẽ có thêm một kỳ World Cup đáng nhớ", anh chia sẻ.

Nhìn về tương lai, Việt Anh không chỉ muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sáng tạo nội dung mà còn ấp ủ nhiều dự định lớn hơn. Anh mong muốn mở các lớp bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em, lan tỏa niềm đam mê thể thao và kỹ năng sống tới thế hệ trẻ.

Chàng trai 19 tuổi dự chi gần 1 tỷ đồng để theo dõi trực tiếp World Cup. (Ảnh: Nhật Thùy)

Việt Anh luôn có giấc mơ mang vinh quang về cho bóng đá nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: Nhật Thùy)

Bên cạnh đó, chàng trai gen Z cũng đặt mục tiêu xây dựng những kỷ lục mới trong freestyle football và mang về vinh quang cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế. "Trong 10 năm nữa, tôi muốn mọi người nhớ đến mình như một vận động viên bóng đá nghệ thuật đã cống hiến hết mình cho bộ môn này và góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới", Việt Anh nói.

Video: Việt Anh Football khiến người xem trầm trồ với màn tâng bóng cực đỉnh.