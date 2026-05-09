Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-0 Chelsea: Gravenberch tạo siêu phẩm

Cập nhật mới nhất Liverpool 1-0 Chelsea Tiếp tục cập nhật Gravenberch 6' Trận Liverpool đấu với Chelsea thuộc vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 18h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Cucurella đột phá và dứt điểm bất ngờ từ cánh trái. Thủ môn Mamardashvili cản phá.

Van Dijk và Konate bất ngờ để tách ra để Chelsea tấn công thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, Pedro không theo kịp đường chọc khe của Palmer khi Mamardashvili lao ra rất nhanh.

Liverpool chiếm ưu thế. Đội chủ nhà kiểm soát và chơi nhanh, không cho đối thủ giữ bóng lâu.

Szoboszlai chuyền cho Van Dijk ở vị trí rất thoáng trong vòng cấm Chelsea. Tuy nhiên, số 4 của Liverpool lại sút vội không trúng đích.

Liverpool 1-0 Chelsea Gravenberch nhận đường chuyền từ cánh trái của Ngumoha và tung ra cú sút xa đẹp mắt. Gravenberch ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Palmer đi bóng vào góc khó và quyết định thực hiện cú sút ngay. Thủ môn Liverpool dễ dàng kiểm soát. Đội khách nhập cuộc tốt.

Pedro sút xa chệch khung thành của Liverpool. Chelsea tấn công bằng pha ném biên nhanh khiến hàng thủ đội chủ nhà bất ngờ.

Trận đấu bắt đầu Chelsea (áo xanh) giao bóng.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili (25), Milos Kerkez (6), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Curtis Jones (17), Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38), Rio Ngumoha (73), Dominik Szoboszlai (8), Jeremie Frimpong (30), Cody Gakpo (18). Chelsea: Filip Jorgensen (12), Jorrel Hato (21), Wesley Fofana (29), Levi Colwill (6), Marc Cucurella (3), Moises Caicedo (25), Andrey Santos (17), Malo Gusto (27), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).

Chelsea Chuỗi 5 thất bại liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh đẩy Chelsea xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này kém vị trí dự cúp châu Âu của Brentford 3 điểm. Chelsea vừa trải qua hơn 500 phút không ghi bàn trước khi rút ngắn tỷ số ở trận thua Nottingham Forest 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng 35. Chelsea thua 5 trận liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters) Trên sân khách, Chelsea có 3 trận thua liên tiếp trước Brighton, Everton và Chelsea. Nếu không tính hiệp phụ, Chelsea chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận sân khách gần nhất. Lực lượng của Chelsea bị tổn thất sau trận thua Nottingham Forest khi Jesse Derry và Robert Sanchez đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vùng đầu. Huấn luyện viên Calum McFarlane cũng không thể sử dụng Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Estevao và Mykhaylo Mudryk.

Liverpool Liverpool đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh với 58 điểm sau 35 vòng đấu. Họ cũng là đội ghi bàn nhiều thứ tư toàn giải. Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot cần thêm 3 điểm để chắc suất tham dự Champions League mùa sau. Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Liverpool chỉ là 40%. Dù vậy, trên sân nhà, Liverpool chỉ thua 2 trận trước PSG và Man City trong năm 2026. Liverpool thua Man Utd ở vòng 35. (Ảnh: Reuters) Liverpool mất Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo do chấn thương dài hạn. Alisson Becker, Mohamed Salah chưa bình phục hoàn toàn. Florian Wirtz và Ibrahima Konate chưa chắc góp mặt vì lý do cá nhân.