Loạt quốc gia chạy đua truy tìm virus chết người hantavirus

Ba người gồm cặp vợ chồng người Hà Lan và công dân Đức đã thiệt mạng kể từ khi con tàu MV Hondius - tàu du lịch hoạt động trên Đại Tây Dương do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan điều hành rời Argentina vào tháng trước. Trường hợp nghi nhiễm hantavirus đầu tiên là người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đột nhiên bị ốm trên tàu với triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Ông qua đời trên tàu vào 11/4.

Trong khi đó, tổng cộng có 146 người đến từ 23 quốc gia khác nhau - bao gồm 17 người Mỹ vẫn đang ở trên tàu và được áp dụng “biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân đi cách ly vì nghi nhiễm virus hantavirus. (Ảnh: AP)

Trong khi ít nhất 30 hành khách khác đã xuống tàu tại hòn đảo Saint Helena xa xôi ở Nam Đại Tây Dương vào cuối tháng 4 và một số trường hợp nguy kịch được sơ tán bằng máy bay đến châu Âu trong tuần này. Những hành khách còn lại dự kiến ​​sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần khi họ được đưa trở về nước.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu sẽ đến Tenerife vào khoảng buổi trưa (giờ địa phương) ngày 10/5.

Argentina hiện đang tái dựng lại lộ trình mà cặp vợ chồng người Hà Lan đi trước khi lên tàu MV Hondius ở Ushuaia vào 1/4 nhằm nỗ lực xác định nguồn gốc lây nhiễm. Bộ Y tế nước này thông tin cho đến nay chưa có trường hợp nào liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch được xác định ở Argentina và không có trường hợp nhiễm virus hantavirus nào được ghi nhận ở Ushuaia trong những thập kỷ gần đây.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Mỹ cho biết họ đang theo dõi một số người, bao gồm ít nhất 3 người đã rời tàu và trở về nhà trước đó. Một cư dân Virginia đang được cơ quan y tế tiểu bang theo dõi, nhưng hiện sức khỏe tốt.

Tại Singapore, hai công dân đều là nam giới ở độ tuổi 60 đang tự cách ly và được xét nghiệm virus hantavirus. Một trong hai người đàn ông “bị sổ mũi nhưng sức khỏe nhìn chung vẫn tốt”, trong khi người còn lại không có triệu chứng.

Theo Bộ Y tế Pháp, 8 công dân Pháp không tham gia chuyến du thuyền nhưng cùng chuyến bay với trường hợp nhiễm bệnh. Trong số họ đang có "triệu chứng nhẹ" và các xét nghiệm chẩn đoán đang được tiến hành cũng như biện pháp cách ly đang được áp dụng.

Nhân viên cứu thương mặc đồ bảo hộ quay trở lại cảng Praia sau khi từ tàu ​​du lịch MV Hondius trở về. (Ảnh: Getty)

Tại Anh, Cơ quan Dịch vụ An ninh Y tế cho biết hai công dân Anh rời tàu tại St. Helena vào ngày 24/4 và đang tự cách ly tại nhà như biện pháp phòng ngừa sau khi có khả năng tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Bác sĩ Stephen Kornfeld - người đi nghỉ trên du thuyền này mô tả cách ông phải nhanh chóng hành động sau khi bác sĩ của đoàn bị ốm. “Trong vòng 12 đến 24 giờ, rõ ràng là có một số người bị ốm và tình trạng của họ ngày càng xấu đi. Và tôi bất đắc dĩ trở thành bác sĩ của tàu”, ông Kornfeld nói.

Ông Kornfeld thông tin thêm hầu hết hành khách hầu như không tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông cho hay: “Những người trên tàu đã được cách ly trong 3 đến 4 tuần, vì vậy tôi khá lạc quan rằng hầu hết mọi người sẽ rời tàu tương đối nhanh chóng”.

Tuy nhiên, một số hành khách đã xuống tàu và phân tán khắp nhiều quốc gia trên thế giới trước khi dịch bệnh được hiểu rõ hoàn toàn, một số người so sánh nó với những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Theo công ty Oceanwide Expeditions, họ đang nỗ lực "xác định chi tiết tất cả hành khách và thủy thủ đoàn đã lên và xuống tàu tại điểm dừng khác nhau của con tàu kể từ ngày 20/3", trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan toàn cầu của virus.