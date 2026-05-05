Bộ Y tế cảnh báo khẩn về loại virus lây từ chuột sau chùm ca tử vong trên tàu du lịch

Thông tin từ Cục Phòng bệnh cho biết, đầu tháng 5/2026, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên tàu du lịch hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Đến ngày 4/5, ghi nhận 7 trường hợp liên quan, trong đó 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, 5 ca nghi ngờ. Ba người tử vong, một bệnh nhân nguy kịch, số còn lại có triệu chứng nhẹ.

Tàu có tổng cộng 147 người thuộc 23 quốc tịch, gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn. Hiện chưa ghi nhận người Việt Nam liên quan đến ổ dịch này.

Virus Hanta là tác nhân có thể gây bệnh nặng, điển hình là hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận. Diễn tiến bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng với biểu hiện khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp, thậm chí tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bệnh chủ yếu được theo dõi và hồi sức tích cực.

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính có nguồn lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột. Con người có thể nhiễm virus khi tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi chứa mầm bệnh từ các khu vực chuột sinh sống. Nguy cơ lây nhiễm tăng cao khi quét dọn, làm sạch những nơi có phân hoặc ổ chuột mà không có biện pháp bảo hộ phù hợp. Lây truyền từ người sang người rất hiếm nhưng đã được ghi nhận.

Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể kéo dài đến 8 tuần. Giai đoạn đầu, người bệnh thường sốt, đau đầu, đau cơ, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. Sau đó, bệnh có thể tiến triển nhanh sang ho, tức ngực, khó thở, tụt huyết áp và suy hô hấp.

Cục Phòng bệnh cho biết đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta trên người. Tuy nhiên, trong điều kiện chuột phổ biến tại nhiều khu vực dân cư, nguy cơ xuất hiện bệnh không thể chủ quan.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không tiếp xúc trực tiếp với chuột, kể cả chuột sống hay chết, cũng như các chất thải của chúng. Khi dọn dẹp khu vực có dấu hiệu chuột, cần mở cửa thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, làm ẩm bề mặt bằng dung dịch tẩy rửa trước khi lau để hạn chế bụi phát tán. Việc quét khô hoặc dùng máy hút bụi có thể làm tăng nguy cơ hít phải mầm bệnh.

Bên cạnh đó, cần rửa tay sạch sau khi vệ sinh, xử lý rác hoặc tiếp xúc với khu vực nghi có chuột. Nhà ở cần được bịt kín các khe hở, bảo quản thực phẩm trong dụng cụ kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút động vật gặm nhấm.

Người dân được khuyến cáo đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ sau khi tiếp xúc với chuột hoặc môi trường có nguy cơ, đồng thời thông báo rõ yếu tố dịch tễ để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế theo dõi diễn biến tình hình, cập nhật khuyến cáo và hướng dẫn phòng chống phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh.