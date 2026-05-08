Cập nhật về ổ dịch Hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius khiến 3 người chết

(VTC News) -

Các quan chức Mỹ đang giám sát những công dân Mỹ từng đi trên con tàu du lịch là tâm điểm của ổ dịch hantavirus khiến 3 người tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trong thông cáo ngày 6/5 rằng Bộ Ngoại giao nước này đang “dẫn đầu phản ứng phối hợp toàn chính phủ” và đang liên hệ với hành khách cũng như cơ quan y tế trên toàn thế giới.

Cho đến nay, 8 người đi trên tàu MV Hondius – tàu du lịch hoạt động trên Đại Tây Dương do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan điều hành – được xác định có liên quan đến ổ dịch. Ba người trong đó thiệt mạng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chủng virus được xác định là Andes virus, một chủng hantavirus ở Nam Mỹ được cho là có thể lây từ người sang người.

Tàu Hondius.

Hantavirus đã xuất hiện ở đất liền chưa?

Hôm 7/5, các quốc gia trên toàn thế giới tìm cách ngăn chặn sự lây lan thêm của virus hantavirus, bằng cách truy tìm những người đã rời tàu trước khi virus được phát hiện và bất kỳ ai tiếp xúc gần với họ kể từ đó.

Theo thông báo từ đơn vị vận hành tàu, tất cả hành khách đã xuống tàu tại St. Helena ở Nam Đại Tây Dương, nơi con tàu dừng chân vào ngày 24/4, đều đã được liên lạc. Trong số đó có người đến từ ít nhất 12 quốc gia, bao gồm bảy công dân Anh và sáu công dân Mỹ. Ca nhiễm hantavirus đầu tiên được xác nhận trong đợt dịch này là vào đầu tháng 5.

Theo giới chức và các báo cáo, cư dân tại ít nhất 5 bang của Mỹ từng đi trên MV Hondius đang được theo dõi nguy cơ nhiễm hantavirus.

Bang Virginia đang theo dõi một cư dân trở về nhà và hiện có sức khỏe tốt. Texas đang theo dõi hai cư dân từng là hành khách trên tàu. Họ đã rời tàu trước khi ổ dịch được phát hiện và chưa có triệu chứng.

Các bang Georgia, Arizona và California cũng đang theo dõi những cư dân từng ở trên tàu nhưng đã về nhà. Chưa ai xuất hiện dấu hiệu bệnh.

Sở Y tế Công cộng Georgia cho biết hai cư dân bang này hiện vẫn khỏe mạnh và đang tuân thủ hướng dẫn của CDC.

CDC nhấn mạnh ngày 6/5 rằng: “Hiện tại, nguy cơ đối với công chúng Mỹ là cực kỳ thấp".

Trong khi đó, các quan chức cho biết, một công dân Pháp đã tiếp xúc với một người bị ốm nhưng không có triệu chứng.

Tại Thụy Sĩ, một người đàn ông từng đi trên tàu du lịch và được nhập viện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, các quan chức cho biết.

Một công dân Đan Mạch từng ở trên tàu Hondius đã trở về nước và được khuyến cáo tự cách ly để phòng ngừa, các cơ quan y tế Đan Mạch cho biết.

Tại Canada, các quan chức cho biết hai người Canada trên tàu du lịch đã trở về nước trước khi dịch bệnh được phát hiện và một người Canada khác đi cùng chuyến bay với một người có triệu chứng. Cả ba hiện đều không có triệu chứng.

Tàu du lịch MV Hondius hiện đang ở đâu?

MV Hondius rời khu vực ngoài khơi Cape Verde ngày 6/5 và đang đi về phía bắc.

Con tàu sẽ hướng tới quần đảo Canary ngoài khơi Tây Ban Nha và dự kiến cập cảng Granadilla trên đảo Tenerife vào sáng sớm ngày 10/5, theo cập nhật của Oceanwide ngày 7/5.

Công ty cho biết lịch trình vẫn có thể thay đổi và họ đang làm việc với các cơ quan chức năng về điểm cập cảng chính xác, quy trình cách ly và sàng lọc, cũng như kế hoạch đưa hành khách về nước an toàn.

Rạng sáng 6/5, ba hành khách nghi nhiễm bệnh được sơ tán khỏi tàu và đưa tới Hà Lan. Hai người hiện điều trị ổn định trong bệnh viện, người còn lại được chuyển sang Đức.

Oceanwide cho biết hiện “không còn cá nhân có triệu chứng nào trên tàu”.

Tàu khởi hành từ Argentina ngày 1/4 và đã đi qua nhiều khu vực hẻo lánh như Nam Cực, South Georgia, đảo Nightingale, Tristan da Cunha, Saint Helena và Ascension Island.

(Ảnh minh hoạ)

Tình hình trên tàu MV Hondius ra sao?

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết toàn bộ hành khách được yêu cầu ở trong cabin. Ông nói các cabin đã được khử trùng và bất kỳ ai có triệu chứng sẽ bị cách ly ngay lập tức.

WHO cũng đang cung cấp hỗ trợ y tế và tâm lý cho hành khách.

Một hành khách tên Jake Rosmarin cho biết tinh thần hành khách nhìn chung ổn định, các biện pháp giãn cách và đeo khẩu trang đang được áp dụng, đồ ăn được chuyển tới cabin và hành khách vẫn được ra boong ngoài để hít thở không khí.

Anh nhận xét thủy thủ đoàn đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn và giúp hành khách cảm thấy thoải mái.

Ổ dịch hantavirus bắt đầu thế nào?

Con người có thể nhiễm hantavirus khi hít phải không khí có chứa virus từ nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm nhiễm bệnh.

Ngày 6/5, WHO xác nhận chủng virus trên tàu là Andes virus – loại virus tại Nam Mỹ được cho là có thể lây từ người sang người.

Giới chức tin rằng một cặp vợ chồng người Hà Lan đã nhiễm virus khi ở ngoài tàu du lịch. Hai người từng đi du lịch quan sát chim tại Argentina, Chile và Uruguay, đồng thời đã đến những khu vực có loài chuột mang Andes virus.

WHO cho biết các trường hợp lây từ người sang người trước đây chủ yếu xảy ra giữa những người tiếp xúc gần, đặc biệt là tiếp xúc cơ thể gần gũi.

WHO nhấn mạnh: “Đây không phải là khởi đầu của một dịch bệnh hay đại dịch".

Hantavirus là gì?

Hantavirus là nhóm virus tồn tại tự nhiên ở loài gặm nhấm và đôi khi lây sang người.

Virus chủ yếu lây qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Triệu chứng thường xuất hiện sau 2–3 tuần kể từ khi nhiễm, bao gồm sốt, ớn lạnh, đau cơ, nôn ói và tiêu chảy.

Các ca nặng có thể gây suy hô hấp cũng như tổn thương tim và phổi.

Chi tiết các ca mắc bệnh

Theo WHO, đã ghi nhận 8 ca liên quan, trong đó 5 ca được xác nhận bằng xét nghiệm và 3 người đã tử vong.

Ngày 7/5, một phụ nữ ở Hà Lan đang được xét nghiệm nghi nhiễm hantavirus. Truyền thông địa phương cho biết bà là tiếp viên hàng không của KLM.

Một người đàn ông trưởng thành phát bệnh ngày 6/4 với sốt, đau đầu và tiêu chảy nhẹ. Sau đó ông xuất hiện triệu chứng hô hấp và tử vong ngày 11/4 trên tàu.

Vợ của người đàn ông này xuất hiện triệu chứng tiêu hóa khi lên bờ tại Saint Helena ngày 24/4. Tình trạng của bà trở nặng trong chuyến bay tới Nam Phi và bà tử vong ngày 26/4. Ca bệnh được xác nhận hantavirus ngày 4/5.

Một nam hành khách khác xuất hiện sốt, khó thở và viêm phổi ngày 24/4, được đưa tới Nam Phi ngày 27/4 và hiện điều trị tích cực.

Một nữ hành khách phát bệnh ngày 28/4 với triệu chứng sốt và viêm phổi, sau đó tử vong ngày 2/5.

Ba người khác được sơ tán khỏi tàu ngày 6/5 để điều trị tại Hà Lan.

Ngoài ra còn có một người đàn ông Thụy Sĩ từng đi trên tàu. Sau khi trở về nước, ông nhập viện tại Zurich do xuất hiện triệu chứng bệnh.