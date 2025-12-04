500 năm chưa tìm ra lời giải dịch bệnh 'nhảy múa đến chết'

Ban đầu, chỉ một vài người xuất hiện giữa nắng hè gay gắt ở thành phố Strasbourg, Pháp và bắt đầu nhảy múa không ngừng. Họ vung tay, lắc người, mồ hôi ướt đẫm quần áo và tiếp tục nhảy suốt đêm sang ngày hôm sau. Gần như không nghỉ để ăn uống, họ dường như cũng không cảm nhận được sự kiệt sức hay những vết bầm tím trên chân.

Trong nhiều ngày liền, họ vẫn tiếp tục nhảy trong trạng thái như mất kiểm soát. Khi chính quyền buộc phải can thiệp, số người tham gia đã tăng lên đến hàng trăm, tất cả đều nhảy cuồng loạn theo cùng một cách.

Cơn sốt khiêu vũ khiến nhiều người bị ảnh hưởng. (Ảnh: Alamy Stock Photo)

Nhưng đây không phải là một buổi tiệc rave hiện đại ở bãi đất trống hay cánh đồng xa xôi. Hiện tượng này được ghi nhận là một trong những “dịch bệnh” kỳ lạ nhất của lịch sử loài người. Nó diễn ra cách đây hơn 500 năm, vào mùa hè năm 1518, tại thành phố Strasbourg thuộc Pháp.

Suốt ba tháng oi bức ấy, hàng trăm cư dân rơi vào tình trạng nhảy múa không thể kiểm soát và cuộc điên cuồng tập thể chỉ dừng lại khi một số người gục xuống và tử vong ngay trước mắt đám đông kinh hoàng. Điều gì thực sự đã xảy ra sau hiện tượng bí ẩn này vẫn là câu hỏi khiến giới sử học và khoa học đau đầu cho đến ngày nay.

Theo bản ghi chép từ những năm 1530 của thầy thuốc nổi tiếng Paracelsus, “dịch nhảy múa ở Strasbourg” khởi phát vào giữa tháng 7/1518. Mọi chuyện bắt đầu khi một phụ nữ bước ra khỏi nhà và nhảy liên tục suốt nhiều ngày như bị thôi thúc bởi lực vô hình. Chỉ sau một tuần, hàng chục người khác cũng rơi vào trạng thái tương tự, bị cuốn vào những bước nhảy không thể kiểm soát.

Trước cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố, nhà văn Sebastian Brant cùng nhiều ủy viên hội đồng tìm đến những thầy thuốc địa phương để xin lời giải thích. Dựa trên kiến thức y khoa lúc bấy giờ, các bác sĩ kết luận nguyên nhân của hiện tượng này là do “máu trong não trở nên quá nóng”, khiến người bệnh không thể kiểm soát hành vi.

Các ủy viên hội đồng thành phố tin rằng cách chữa trị tốt nhất cho hiện tượng kỳ lạ này là… tiếp tục nhảy. Họ ra lệnh giải phóng một khu chợ ngũ cốc ngoài trời, huy động hội trường phường hội và dựng hẳn một sân khấu ngay bên cạnh hội chợ ngựa.

Những người đang nhảy trong vô thức được đưa đến những địa điểm này với hy vọng nếu họ được phép tiếp tục vận động cuồng loạn, tình trạng sẽ tự kết thúc.

Không chỉ thế, người dân còn thuê nhạc công thổi kèn, đánh trống và trả tiền cho những người đàn ông khỏe mạnh để giữ cho người bệnh không bị ngã gục, giúp họ đứng vững trong lúc cơ thể vẫn quay cuồng, lắc lư. Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè, cảnh tượng tại khu chợ ngũ cốc và hội chợ ngựa trở nên vừa hỗn loạn vừa rùng rợn - một khung cảnh kỳ dị đến mức khó lòng tưởng tượng nổi.

Một bài thơ lưu trữ tại thành phố mô tả diễn biến sau đó: “Trong cơn cuồng loạn, họ tiếp tục nhảy cho đến khi ngã quỵ, và nhiều người đã tử vong”.

Sau khi nhận ra biện pháp khuyến khích nhảy múa có thể làm tình hình tệ hơn, hội đồng thành phố thừa nhận sai lầm. Và họ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này không phải do “não nóng” như giới y học giải thích, mà là do cơn thịnh nộ mang tính thần linh. Từ đó, họ ban hành lệnh sám hối bắt buộc và cấm mọi hoạt động âm nhạc, khiêu vũ nơi công cộng.

Những người còn đang trong trạng thái nhảy múa không kiểm soát được đưa đến đền thờ Thánh Vitus, nằm trong hang đá ẩm thấp trên ngọn đồi phía trên thị trấn Saverne. Tại đây, đôi chân thương tích của họ được xỏ vào những chiếc giày đỏ, rồi họ được dẫn đi vòng quanh bức tượng gỗ của vị thánh.

Theo ghi chép đương thời, trong những tuần tiếp theo, hầu hết mọi người đều ngừng các động tác hoang dã và dịch bệnh kỳ lạ này cuối cùng cũng chấm dứt.

Rất may, sự kiện nhảy múa tập thể năm 1518 cũng là lần cuối cùng châu Âu chứng kiến một hiện tượng kỳ dị như vậy. Giới nghiên cứu cho rằng khả năng tái diễn của những “dịch bệnh” tương tự suy giảm dần khi hệ thống niềm tin nuôi dưỡng chúng cũng phai nhạt theo thời gian.

Ở góc độ đó, cơn sốt nhảy múa năm 1518 phản ánh thực tế quan trọng: bối cảnh văn hóa có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách con người biểu hiện và giải tỏa những nỗi đau về tâm lý.