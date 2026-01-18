Sạt lở bờ kênh ở TP.HCM, khoét sâu lòng đường hơn 50 m

(VTC News) -

Theo đó, khoảng gần 6h sáng 18/1, người dân sinh sống gần khu vực công viên Hưng Phú, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ, TP.HCM) phát hiện mặt đất ven kênh xuất hiện nhiều vết rạn nứt bất thường. Chỉ ít phút sau, một mảng lớn đất đá và bê tông bất ngờ đổ sụp xuống lòng kênh, gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng dọc theo tuyến đường Ba Đình.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở kéo dài gần 50 m, ăn sâu vào mặt đường, tạo thành một hố sâu nguy hiểm sát mép kênh. Một phần lớn kết cấu mặt đường và bờ kè đã bị cuốn trôi hoàn toàn, nước kênh theo đó tràn sát vào khu vực dân cư và lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng phong toả khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Rất may, vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm, khi lưu lượng phương tiện qua lại còn thưa thớt nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khối lượng lớn đất đá và bê tông bị sạt lở đã làm biến dạng nghiêm trọng hạ tầng khu vực, đe dọa trực tiếp đến kết cấu bờ kênh cũng như an toàn giao thông.

Anh Minh Hoàng - một người dân sống gần hiện trường cho biết: “Nghe một tiếng động rất lớn, tôi chạy ra thì thấy một mảng đường lớn đã biến mất, nước kênh bắt đầu lấn sâu vào. May là lúc đó chưa có nhiều xe qua lại nên không xảy ra tai nạn”.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai phong tỏa nghiêm ngặt hai đầu đoạn đường Ba Đình. Rào chắn, dây cảnh báo và biển báo nguy hiểm được thiết lập nhằm ngăn phương tiện và người dân đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, phục vụ công tác khảo sát và xử lý sự cố.

Đến hơn 12h cùng ngày, công tác phong tỏa và đảm bảo an toàn vẫn đang được duy trì. Các cơ quan chuyên môn đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại, xác định nguyên nhân vụ sạt lở để đề xuất phương án gia cố, khắc phục đoạn bờ kênh trong thời gian sớm nhất.

Tuyến đường Ba Đình là trục giao thông ven kênh quan trọng của khu vực phường Chánh Hưng. Việc phong tỏa tuyến đường này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong những ngày tới.