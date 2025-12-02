Đèo Sông Pha nối Đà Lạt - Phan Rang lại sạt lở

Chiều 2/12, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đèo Sông Pha trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra sạt lở.

Hôm nay, địa phương xảy ra mưa lớn, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Thời điểm này, có nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua vị trí.

Nhận tin báo, chính quyền xã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác dọn dẹp đất đá.

Hiện trường sạt lở đèo Sông Pha chiều 2/12.

Đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục) nối Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) với Phan Rang (tỉnh Khánh Hoà). Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Giữa tháng 11, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí taluy, cơ quan chức năng phải tạm đóng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến 10h ngày 21/11, đèo được mở lại. Đến nay, tình trạng sạt lở tái diễn.

Ngoài ra, đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27) cũng đang bị chia cắt, tạm đóng do xuất hiện 40 điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, làm chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt trong nhiều ngày.