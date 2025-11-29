Rợn người những căn nhà chênh vênh bên bờ suối sạt lở sau 4 trận lũ liên tiếp

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại xã Khe Tre cho thấy, có những ngôi nhà ven sông, suối bị mưa lũ kéo sập, có ngôi nhà đang lở lửng trong vùng sạt lở. Gần tháng qua, nhiều người dân ở đây sống trong cảnh có nhà nhưng không thể ở hoặc vừa ở vừa run.