Rợn người những căn nhà chênh vênh bên bờ suối sạt lở sau 4 trận lũ liên tiếp

Dân Huế sống thấp thỏm trong những căn nhà hà bá chực chờ 'nuốt chửng' sau 4 đợt lũ liên tiếp
Trong khi nhiều địa phương khác ở Huế đang dần gượng dậy, trở lại với nhịp sống bình thường sau 4 trận lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 thì nhiều hộ dân ở xã Khe Tre (TP Huế) vẫn chưa thể ổn định do nhà cửa đang chênh vênh trước miệng hà bá.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại xã Khe Tre cho thấy, có những ngôi nhà ven sông, suối bị mưa lũ kéo sập, có ngôi nhà đang lở lửng trong vùng sạt lở. Gần tháng qua, nhiều người dân ở đây sống trong cảnh có nhà nhưng không thể ở hoặc vừa ở vừa run.
Một số ngôi nhà nằm ven dòng suối Thác Trượt (xã Khe Tre) bị mưa lũ kéo sập khiến người dân chưa thể ổn định cuộc sống.
Tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) hiện còn hàng chục nóc nhà nằm chênh vênh bên suối làm người dân đứng ngồi không yên vì sợ hà bá "nuốt nhà".
Sạt lở bờ suối vào đến sân nhà và luôn trực chờ "nuốt trọn" căn nhà bên trên.
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi) bị dòng lũ dữ cuối tháng 10/2025 xé toạc làm đôi, cuốn trôi ba phòng ngủ, phòng khách và gian thờ. Hiện chỉ còn lại gian bếp nằm xiêu vẹo bên suối và chút đồ đạc ngổn ngang. May mắn là thời điểm đó, gia đình được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi tạm trú an toàn nên không có thiệt hại về người.
Một số căn nhà là hàng xóm của bà Khuyên cũng bị lũ khoét sâu gần nửa sân, nền nhà có dấu hiệu sụt lún.
Lực lượng chức năng đang sử dụng máy xúc để gia cố tạm thời tại các khu vực trọng yếu đang bị sạt lở.
Theo lãnh đạo UBND xã Khe Tre (TP Huế), qua thống kê rà soát, toàn xã hiện có 63 hộ nằm ở khu vực ven núi, bờ sông, triền dốc có nguy cơ sạt lở rất cao cần phải di dời. Tại các vị trí nguy hiểm có 3 ngôi nhà bị sập và thêm 6 ngôi nhà khác có nguy cơ sập đổ nếu mưa lũ tiếp diễn.
Xã Khe Tre cũng đang kiến nghị UBND TP Huế đầu tư kinh phí xây dựng thêm các khu tái định cư nhằm tạo quỹ đất xây nhà cho nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất thành phố sớm bố trí kinh phí để gia cố, đảm bảo an toàn tuyến Tỉnh lộ 14B và xây dựng kè chống sạt lở sông Tả Trạch, qua đó nhằm bảo vệ hạ tầng, nhà cửa, vườn tược và các khu dân cư.