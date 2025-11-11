Quốc lộ 1 đoạn qua Huế - Quảng Trị hỏng tan tác sau đợt mưa lũ lịch sử

Quốc lộ 1 đoạn qua Huế - Quảng Trị hư hỏng nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ kéo dài

Những ngày qua, các đơn vị chức năng ở Huế và Quảng Trị đang khẩn trương rà soát, sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 bong tróc sau những trận mưa lũ lịch sử liên tiếp và kéo dài.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Trà (TP Huế) gần cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà chi chít mặt đường.

Nhiều ô tô, xe máy khi chạy đến đoạn đường này thường phải chủ động phanh, đi chậm nếu không rất dễ bị sụp hố gây tai nạn.

Quốc lộ 1 đoạn qua các phường, xã như Phong Điền, Phú Lộc, Phú Bài, Phong Thái, Kim Trà (TP Huế)... cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng sau những trận mưa lũ liên tiếp.

Đáng chú ý, theo ghi nhận, do trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Huế trong mưa lũ xuất hiện các đoạn sạt trượt, các loại phương tiện được điều tiết xuống quốc lộ 1 làm mật độ xe tăng cao làm đường vốn xuống cấp nay hư hỏng thêm nghiêm trọng hơn.

Tình trạng quốc lộ 1 hư hỏng cũng xuất hiện tại nhiều điểm đoạn qua tỉnh Quảng Trị như Km 788; Km 786; Km763; Km 760...

Các hư hỏng chủ yếu là nứt mặt đường, hằn bánh xe và đặc biệt là tình trạng ổ gà, ổ voi xuất hiện khá dày đặc.

Theo một số tài xế thường xuyên di chuyển qua quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, đường hư hỏng nhiều nhất là đoạn phía Bắc cầu Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng) và khu vực cầu Trắng phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Các đoạn hư hỏng được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo hoặc sửa chữa tạm thời. Tại những điểm khắc phục tạm thời, khi gặp trời mưa, phương tiện qua lại đông làm hư hỏng trở lại.

Trước thực trạng quốc lộ 1 hư hỏng, UBND xã Nam Hải Lăng và phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) có báo cáo và yêu cầu các đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước thực trạng quốc lộ 1 hư hỏng nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ lịch sử, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND TP Huế đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng công an điều tiết tốc độ phương tiện, vận hành hệ thống điện chiếu sáng từ 17h hằng ngày để đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm.

Đồng thời đề nghị các địa phương dọc tuyến tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham gia giao thông thận trọng, tránh tai nạn đáng tiếc. Công ty TNHH Trùng Phương (nhà đầu tư BOT), Công ty CP Phước Tượng, Phú Gia BOT, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5… được lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sớm tổ chức khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng, bất cập nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.