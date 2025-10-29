Công an TP Huế suốt ngày đêm kề vai sát cánh cùng người dân trong mưa lũ
Công an TP Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Nước trên các sông dâng nhanh, nhiều khu vực ngập trở lại, trong đó có khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Để tránh nước tràn vào khu điều trị, ảnh hưởng đến công tác cứu chữa bệnh nhân, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế lập tức triển khai lực túc trực, chạy máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục suốt nhiều giờ để hút nước, đảm bảo an toàn cho bệnh viện và khu dân cư lân cận.