Trục lợi trong mưa lũ ở Huế: Xin đừng để cơn lũ lòng tham cuốn trôi tình người

Mưa lũ, một lần nữa, lại thử thách mảnh đất Cố đô vốn đã mang trong mình nhiều trầm tích của thời gian. Phố biến thành sông, nhà chìm trong nước. Giữa mênh mông con nước bạc, người ta lại thấy bừng sáng lên cái tình của đất và người nơi đây.

Đó là những chuyến ghe, chiếc thuyền vội vã rẽ sóng, không quản đêm hôm để đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đó là những suất cơm nóng hổi, những chai nước, những ngọn nến được trao tay, sưởi ấm lòng nhau trong cơn hoạn nạn. Tình làng nghĩa xóm, sự cưu mang đùm bọc, và cả những đoàn thiện nguyện từ phương xa không ngại ngần tìm về chia sẻ... tất cả vẽ nên bức tranh tương thân tương ái thật đẹp và lay động.

Cứu hộ người già tại phường Kim Long (TP Huế), nơi mực nước từ 1,5 đến 2m.

Thế nhưng, lẫn trong bức tranh ấm áp đó, vẫn còn đó những “gợn sóng” không đáng có, những câu chuyện khiến lòng người trĩu lại. Đó đây trên mạng xã hội, người ta truyền nhau những dòng trạng thái đầy bức xúc, những bình luận xót xa. Có những người, chính trong lúc đồng bào mình gian nan nhất, lại xem đây là cơ hội.

Họ, cũng bằng chiếc ghe, chiếc đò ấy, nhưng lại rao những mức giá “trên trời”. Một quãng đường ngắn, vốn chỉ vài trăm mét, bị thét giá vài trăm ngàn đồng. Một chuyến di tản khỏi vùng ngập sâu, con số có thể lên đến cả triệu bạc.

Không chỉ có ghe, đò, ngay cả dịch vụ cẩu kéo ô tô bị ngâm trong nước lũ, vốn là cứu hộ, cũng bị đẩy giá lên cao một cách nhẫn tâm. Có thông tin ngay cả các đoàn thiện nguyện, những người lặn lội từ nơi khác đến để cứu trợ, cũng trở thành nạn nhân của thói “chặt chém” vô cảm này.

Tiền bạc kiếm được trong lúc này, liệu có làm người ta giàu có hơn không, khi thứ họ đánh mất chính là tình người, là lòng tự trọng?

Mạng xã hội đã không im lặng. Người ta gọi đó là hành vi “ăn trên cái khó khăn, cái chết của đồng bào”. Sự phẫn nộ ấy là chính đáng, bởi nó không chỉ là sự xót xa cho túi tiền bị móc đi một cách tàn nhẫn, mà còn là sự thất vọng, tổn thương khi lòng tốt bị lợi dụng, khi sự hoạn nạn của đồng bào lại trở thành món hời của một số người.

Nhiều trường hợp "chặt chém" trong trận lụt bị dân mạng lên án. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm rằng lúc khó khăn, thiên tai, người dân nên đùm bọc lẫn nhau thay vì trục lợi. (Ảnh chụp màn hình)

Huế bao đời nay vẫn tự hào với nếp sống chậm rãi, hiền hòa, với con người mến khách và giàu lòng trắc ẩn. Những hành động “chặt chém” kia, dù chỉ là số ít, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng cũng đủ làm vết mực làm xấu đi hình ảnh cố đô thân thiện. Nó làm tổn thương chính những người dân Huế đang oằn mình trong lũ, và có thể làm nguội lạnh trái tim của những người đang hướng về Huế với tất cả sự yêu thương, san sẻ.

Thiên tai là phép thử khắc nghiệt nhất của lòng người. Chúng ta cần phải thẳng thắn và khẳng định rằng: Hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, “chặt chém” để trục lợi không chỉ là vô đạo đức, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí đã rất rõ ràng.

Ban Giám đốc Công an thành phố cũng đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là việc lập lại trật tự, mà quan trọng hơn, là để giữ gìn sự công bằng và bảo vệ lòng tin của người dân.

Nước lũ rồi sẽ rút đi. Những thiệt hại vật chất rồi sẽ được khắc phục. Nhưng những vết thương trong lòng, những sự thất vọng về cách đối nhân xử thế sẽ còn đọng lại rất lâu. Xin đừng để cơn lũ của lòng tham cuốn trôi đi tình người – thứ quý giá nhất mà chúng ta còn có thể trao cho nhau trong những ngày gian khó này.

