Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị ơi cố lên, đừng ngủ nhé'
'Chị cố lên, đừng ngủ nhé' câu nói của Trưởng công an Phường An Cựu, TP Huế khi hỗ trợ một bệnh nhân vượt lũ dữ đến bệnh viện đã để lại nhiều xúc động.
Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị ơi cố lên, đừng ngủ nhé'
10:30 29/10/2025
VTC NEWS TV
Vinpearl trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025
10:27 29/10/2025
Kinh tế
Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VEC
10:19 29/10/2025
Trẻ
Hướng dẫn mức đóng, quyền lợi BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh
10:00 29/10/2025
VTC NEWS TV
Đại biểu Quốc hội: Bắt cóc online là một thách thức mới của thời đại số
09:45 29/10/2025
Chính trị
Lũ sông Hương xuống sát báo động 3, hơn 44.500 ngôi nhà ở Huế bị ngập
09:38 29/10/2025
Tin nóng
Giải cứu 5 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
09:34 29/10/2025
Đời sống
Vì sao ghế trên máy bay càng ngày càng chật?
09:29 29/10/2025
Chuyện bốn phương
'Ăn thì cho, buôn thì so' nghĩa là gì?
09:19 29/10/2025
Hỏi - Đáp
Tưởng cảm cúm nhẹ, bé 14 tháng nhập viện vì virus gây viêm phổi nặng
09:05 29/10/2025
Tin tức
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Hợi
09:00 29/10/2025
Gia đình
Về thủ phủ công khai dựng xưởng, nổi lửa ‘nấu’ dầu diesel bằng nhớt thải
09:00 29/10/2025
Phóng sự
Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trước chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump
08:06 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Luật sư phát hiện kẽ hở giúp Malaysia gỡ tội gian lận nhập tịch cầu thủ?
08:05 29/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Mẹo chọn sách bò tươi và cách làm trắng, khử mùi không cần hóa chất
08:02 29/10/2025
Tư vấn
Trực tiếp: Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
08:01 29/10/2025
VTC NEWS TV
Chàng trai thích sống thử nên duyên với cô gái truyền thống tại show hẹn hò
08:00 29/10/2025
Gia đình
Aikya: Từ khát vọng nâng tầm dược Việt đến thương hiệu được tin chọn
08:00 29/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Danh hài bỏ sân khấu về đạp xích lô, giờ phải bán cà phê cóc
07:57 29/10/2025
Sao Việt
Nga tố Ukraine tập kích vào thủ đô Moskva trong 3 đêm liên tiếp
07:53 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Phố cổ Hà Nội ‘gây sốt’ tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025
07:40 29/10/2025
Tin nóng
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Anh)
07:37 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh
07:37 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam – Anh cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác
07:27 29/10/2025
Thời sự quốc tế
Đợt mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?
07:13 29/10/2025
Thời tiết
Sharp chuẩn bị tung ra mẫu xe điện ý tưởng có phòng chiếu phim
07:10 29/10/2025
Xe điện
Đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc: Hồi kết hay thêm lửa thương chiến?
07:07 29/10/2025
Tư liệu
Bảo Khánh và những 'nhà leo núi' Ams 25 năm chinh phục Olympia
07:03 29/10/2025
Chân dung
Gợi ý 14 ý tưởng cosplay Halloween đơn giản, dễ làm nhưng rất nổi bật
07:00 29/10/2025
Giới trẻ
Israel không kích Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
06:58 29/10/2025
Thời sự quốc tế