Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị ơi cố lên, đừng ngủ nhé'

'Chị cố lên, đừng ngủ nhé' câu nói của Trưởng công an Phường An Cựu, TP Huế khi hỗ trợ một bệnh nhân vượt lũ dữ đến bệnh viện đã để lại nhiều xúc động.

