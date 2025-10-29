Huế mưa lịch sử, lượng mưa một ngày gần bằng mức lớn nhất thế giới năm 1966

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 22-28/10, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai. Không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 Fengshen sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ TP Huế - TP Đà Nẵng, cùng với dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió đông kết hợp với địa hình đón gió, đã gây đợt mưa đặc biệt lớn, tập trung tại Huế và Đà Nẵng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 22/10 đến 4h ngày 29/10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi 200-450mm, TP Huế 450-900mm, TP Đà Nẵng 300-600mm.

Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã (TP Huế) ghi nhận lượng mưa 1.739,6mm chỉ trong một ngày.

"Đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thì mưa một ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966", cơ quan khí tượng thông tin.

Các tuyến đường ở TP Huế ngập sâu trong biển nước. (Ảnh: VGP/Lê Hoàng)

Dự báo, từ nay đến đêm 30/10, TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm. Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa dao động 80-180mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi khả năng giảm dần.

Không chỉ mưa lớn, lũ trên sông ở Huế và Đà Nẵng những ngày qua dâng cao khiến ngập lụt diễn ra diện rộng, nhiều nơi bị cô lập.

Lũ trên sông Hương (TP Huế) đang xuống, trên sông Bồ (TP Huế) đang biến đổi chậm; trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang biến đổi chậm ở mức cao; lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh, trên sông ĐăkBla (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 2h ngày 29/10 trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới báo động (BĐ)3 0,04m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,22m, trên BĐ3 0,72m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,12m, trên BĐ3 1,12m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,22m, trên BĐ3 1,22m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 5,35m, trên BĐ2 0,35m.

Tính đến hiện tại, đợt lũ này trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt lịch sử, cao hơn lũ năm 2020 là 0,01m; lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,76m; lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,59m, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05m và thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn và sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc sẽ xuống và trên mức BĐ3; lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở mức đỉnh, trên sông Hương tại trạm Kim Long sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ lên chậm và ở trên mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc sẽ xuống và ở mức BĐ3 đến trên BĐ3; lũ trên các sông ở TP Huế sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3.

Cảnh báo, lũ trên sông ĐăkBla (Quảng Ngãi) tiếp tục lên và khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã. Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã/phường, Đà Nẵng 35 xã/phường, Quảng Ngãi 32 xã phường.

Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Phong Điền, Phú Lộc, phường Phú Bài, Vinh Lộc, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Thái.

TP Đà Nẵng: A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Đông Giang, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, Nam Giang, Nam Trà My, phường Hải Vân, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Tam Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân, Việt An, Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Hòa Tiến, La Êê, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Trà Tập, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Gò Nổi, Núi Thành, Phú Thuận, Quế Sơn Trung, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Vu Gia.

Quảng Ngãi: Đăk Blô, Xốp, Ngọc Linh, Ba Vinh, Măng Bút, Kon Plong, Măng Ri, Tây Trà, Thanh Bồng, Sơn Hà, Tây Trà Bồng, Minh Long, Đăk Ui, Sơn Tây Thượng, Cà Đam, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Sơn Mai, Đông Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ.