Đợt mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến đêm 30/10, TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 80-180mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mưa đang có xu hướng giảm dần từ sau 30/10 thì lũ ở Trung Bộ, trọng tâm ở Nam Quảng Trị trở vào đến Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức cao.

Các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng duy trì mức báo động 3 (BĐ3), có nơi trên BĐ3, đã đạt đỉnh và sẽ xuống dần trong thời gian tới. Tuy nhiên tình trạng ngập úng ở Huế, Đà Nẵng vẫn còn duy trì.

Mưa lớn vẫn duy trì ở miền Trung, ngập lụt xảy ra tứ bề. (Ảnh: Thanh Ba)

Theo đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 2h ngày 29/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới báo động (BĐ3) 0,04m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,22m, trên BĐ3 0,72m.

Trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,12m, trên BĐ3 1,12m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 5,22m, trên BĐ3 1,22m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,35m, trên BĐ2 0,35m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Ông Hưởng cho biết thêm, do tác động của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, có thể còn kéo dài đến 30/10, phía Tây các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục nguy cơ cảnh báo lũ quét, trượt lở đất ở mức rất cao trong thời gian tới, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, tức cấp cao nhất trong mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét, trượt lở đất.

"Với xu hướng mưa mở rộng lên phía Bắc thì phía Tây của tỉnh Quảng Trị (tức phía Tây tỉnh Quảng Bình cũ), phía Tây tỉnh Hà Tĩnh khả năng xảy ra nguy cơ lũ quét, trượt lở đất trong thời gian tới", ông Hưởng thông tin.