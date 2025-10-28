Mưa lớn, đèo Khánh Sơn sạt lở nhiều nơi

(VTC News) -

Clip mưa lớn gây sạt lở đèo Khánh Sơn

Chiều 28/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến tỉnh lộ 9 (đoạn qua đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện 7 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm lớn nằm trên địa bàn xã Cam An.

Theo Sở Xây dựng, tại các vị trí sạt lở, đất đá cùng nước mưa tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều đoạn bị sạt taluy âm, hư hỏng hộ lan.

Công nhân hốt dọn các điểm sạt lở.

Cụ thể, tại Km23+100, đất đá tràn mặt đường dài 26m, rộng 6m, dày 0,7m; Km23+515 sạt taluy âm gây hư 20m hộ lan mềm; Km24+350 và Km24+750 xuất hiện khối lượng lớn đất đá chắn ngang mặt đường; Km26+180 tiếp tục ghi nhận sạt lở nhẹ.

Anh Xuân Khánh, tài xế ôtô chạy tuyến Khánh Sơn cho biết: “Từ chân đèo lên đến xã Khánh Sơn, cứ đi được một cây số lại gặp một điểm sạt. Dù nguy hiểm, nhiều xe vẫn cố gắng băng qua để kịp về nhà trước khi trời tối.”

Hiện đoạn đường thông được 1 chiều.

Hiện, các đơn vị bảo trì đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương hốt dọn đất đá, khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh lộ 9 dài 56,3km kết nối quốc lộ 1 (xã Nam Cam Ranh) với xã Khánh Sơn. Tuyến đường rộng từ 6,5-26 m. Đường này có đèo Khánh Sơn với nhiều khúc cua nguy hiểm, với độ cao khoảng 600 m ở đỉnh đèo.