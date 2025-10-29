Nước trên sông ở Huế lên lại, lũ trên sông Thu Bồn có thể tương đương đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang lên lại; lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 14h ngày 29/10 trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,72m, trên báo động (BĐ)3 0,22m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,33m, trên BĐ3 0,83m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,15m, trên BĐ3 1,15m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,18m, trên BĐ3 1,18m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7,77m, trên BĐ3 1,27m; trên sông Đăkbla tại trạm Kon Tum là 517,82m, dưới BĐ1.

Bản đồ nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Bồ, sông Hương (TP Huế). (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,4-1,8m, trong đó, đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m); sông Đăkbla lên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên trên sông Bồ, sông Hương xuống dần và từ BĐ3 đến trên BĐ3 0,8m; sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ3; sông Vu Gia-Thu Bồn duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 1-1,2m; sông Đăkbla xuống dưới BĐ1.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi. Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm:

TP Huế: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc.

TP Đà Nẵng: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, phường Điện Bàn, phường Hội An Tây, phường Hội An Đông, phường An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, phường Ngũ Hành Sơn, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, phường Quảng Phú, Tam Xuân, phường Hương Trà, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch.

Quảng Ngãi: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Kon Tum, Đăk Rơ Wa.