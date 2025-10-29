Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Thanh Hoá đến Quảng Trị mưa lớn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chuẩn bị ảnh hưởng đến nước ta.

Khoảng chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền chuyển cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ 30/10-1/11, do kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Thời tiết Hà Nội cũng có mưa từ 30/10 đến 1/11, trời chuyển lạnh về đêm và sáng từ 1/11, nhiệt độ thấp nhất dao động 20-22°C.

Trên biển, từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Phía Bắc Biển Đông gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Trước khi mưa dịch chuyển lên phía Bắc của miền Trung thì hiện tại TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn mưa trắng trời. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 29/10 có nơi trên 150mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 406,4mm; trạm Bà Nà (TP Đà Nẵng) 232,8mm; trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 170mm…

Từ chiều tối 29/10 đến sáng sớm 30/10, tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Từ 30/10, mưa giảm ở khu vực này.

Chiều tối 29/10 đến ngày 30/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 500mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn ở các địa phương này khả năng giảm dần.

Từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ đêm 31/10 đến ngày 1/11, Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.