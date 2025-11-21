Vừa chịu 4 đợt lũ liên tiếp, người dân Huế vẫn gom hàng ủng hộ đồng bào Đắk Lắk

(VTC News) -

Công an 'chạy đua', sơ tán hàng nghìn người dân vùng 'rốn lũ' Đắk Lắk

Dù đang phải gồng mình khắc phục hậu quả 4 đợt lũ liên tiếp chỉ trong 20 ngày nhưng khi nghe tin các tỉnh Nam Trung Bộ đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, người dân TP Huế vẫn thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" cùng nhau gom hàng hoá, nhu yếu phẩm để ủng hộ vùng tâm lũ Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai...

TP Huế lập ra nhiều điểm tiếp nhận hàng hoá, nhu yếu phẩm để ủng hộ người dân Nam Trung Bộ đang vật lộn với trận lũ lớn chưa từng có. (Ảnh: H.D)

Tổ dân phố Giáp Đông (phường Kim Trà, TP Huế) nằm ven sông Bồ là một trong những khu vực bị ngập nặng trong mỗi đợt mưa lũ. Dù còn đang khắc phục hậu quả, bà con nơi đây không thể ngồi yên khi chứng kiến một số địa phương duyên hải Nam Trung Bộ chìm trong biển nước.

Chiều 21/11, người dân tập trung rất đông ở nhà văn hoá cộng đồng Tổ dân phố Giáp Đông, cùng nhau phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm áo quần, gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước uống để xếp lên xe chuẩn bị gửi vào vùng tâm lũ.

Ông Trần Đình Thắng (58 tuổi, tổ Giáp Đông) cho biết, trong đợt ngập vừa qua, nhà ông bị nước tràn vào nửa mét, đồ đạc hư hỏng. Trải qua cảnh bị lũ bủa vây nhiều ngày, ông thấu hiểu sự thiếu thốn của người dân vùng lũ: "Nghĩ đến cảnh bà con đang thiếu thốn miếng ăn, tôi cùng mọi người chung tay quyên góp, gửi gắm tình cảm của mình đến bà con Đắk Lắk đang phải chịu những thiệt hại, mất mát vô cùng lớn do mưa lũ gây ra".

Dù vừa phải chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, người dân Huế gom góp mì tôm, gạo, quần áo, chăn màn... để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, đặc biệt là Đắk Lắk. (Ảnh: H.D)

Trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình bà Trần Thị Diệp (60 tuổi, trú Tổ dân phố Giáp Đông) cũng chịu thiệt hại nặng khi ngập hơn 1,5m, hơn 200 bao lúa bị ngâm trong nước.

Tuy nhiên, khi biết tin bà con đang quyên góp, ủng hộ người dân vùng tâm lũ Nam Trung Bộ, bà cũng tất bật tham gia: "Mưa lũ ai cũng thiệt hại nhưng so với bà con trong đó thì chả đáng là bao. Tôi rất chia sẻ với bà con, mong mọi người cùng phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn".

Hàng hoá được người dân phân loại đóng thành từng suất để tiện phân phát cho bà con vùng lũ. (Ảnh: H.D)

Ông Dương Vĩnh Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Giáp Đông cho biết, việc phát động kêu gọi hỗ trợ người dân vùng tâm lũ Nam Trung Bộ được bắt đầu từ sáng 20/11. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ quyên góp được 3 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng bánh kẹo, nước uống, áo quần…

Thôn Mỹ Xá (xã Quảng Điền, TP Huế) cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi 4 đợt lũ liên tiếp. Tuy nhiên, thấy đồng bào vùng tâm lũ Nam Trung Bộ đang vật lộn trong mưa lũ, người dân Mỹ Xã cùng nhau góp được hơn 2 tấn gạo, 436 thùng mì gói các loại... cùng 14.650.000 đồng để ngày 22/11 đưa vào Đắk Lắk ủng hộ bà con.

Hàng hoá sau khi phân loại sẽ được đưa lên các xe tải để chở vào các địa phương vùng lũ

Ngoài ra, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Huế cũng đang tổ chức vận động, quyên góp hàng hóa để gửi hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.