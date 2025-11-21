Vừa chịu 4 đợt lũ liên tiếp, người dân Huế vẫn gom hàng ủng hộ đồng bào Đắk Lắk

Công an 'chạy đua', sơ tán hàng nghìn người dân vùng 'rốn lũ' Đắk Lắk
Dù đang phải gồng mình khắc phục hậu quả 4 đợt lũ liên tiếp chỉ trong 20 ngày nhưng khi nghe tin các tỉnh Nam Trung Bộ đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, người dân TP Huế vẫn thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" cùng nhau gom hàng hoá, nhu yếu phẩm để ủng hộ vùng tâm lũ Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai...
Tổ dân phố Giáp Đông (phường Kim Trà, TP Huế) nằm ven sông Bồ là một trong những khu vực bị ngập nặng trong mỗi đợt mưa lũ. Dù còn đang khắc phục hậu quả, bà con nơi đây không thể ngồi yên khi chứng kiến một số địa phương duyên hải Nam Trung Bộ chìm trong biển nước.
Chiều 21/11, người dân tập trung rất đông ở nhà văn hoá cộng đồng Tổ dân phố Giáp Đông, cùng nhau phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm áo quần, gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước uống để xếp lên xe chuẩn bị gửi vào vùng tâm lũ.
Ông Trần Đình Thắng (58 tuổi, tổ Giáp Đông) cho biết, trong đợt ngập vừa qua, nhà ông bị nước tràn vào nửa mét, đồ đạc hư hỏng. Trải qua cảnh bị lũ bủa vây nhiều ngày, ông thấu hiểu sự thiếu thốn của người dân vùng lũ: "Nghĩ đến cảnh bà con đang thiếu thốn miếng ăn, tôi cùng mọi người chung tay quyên góp, gửi gắm tình cảm của mình đến bà con Đắk Lắk đang phải chịu những thiệt hại, mất mát vô cùng lớn do mưa lũ gây ra".
Trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình bà Trần Thị Diệp (60 tuổi, trú Tổ dân phố Giáp Đông) cũng chịu thiệt hại nặng khi ngập hơn 1,5m, hơn 200 bao lúa bị ngâm trong nước.
Tuy nhiên, khi biết tin bà con đang quyên góp, ủng hộ người dân vùng tâm lũ Nam Trung Bộ, bà cũng tất bật tham gia: "Mưa lũ ai cũng thiệt hại nhưng so với bà con trong đó thì chả đáng là bao. Tôi rất chia sẻ với bà con, mong mọi người cùng phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn".
Ông Dương Vĩnh Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Giáp Đông cho biết, việc phát động kêu gọi hỗ trợ người dân vùng tâm lũ Nam Trung Bộ được bắt đầu từ sáng 20/11. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ quyên góp được 3 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng bánh kẹo, nước uống, áo quần…
Thôn Mỹ Xá (xã Quảng Điền, TP Huế) cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi 4 đợt lũ liên tiếp. Tuy nhiên, thấy đồng bào vùng tâm lũ Nam Trung Bộ đang vật lộn trong mưa lũ, người dân Mỹ Xã cùng nhau góp được hơn 2 tấn gạo, 436 thùng mì gói các loại... cùng 14.650.000 đồng để ngày 22/11 đưa vào Đắk Lắk ủng hộ bà con.
Ngoài ra, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Huế cũng đang tổ chức vận động, quyên góp hàng hóa để gửi hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.
Cần thêm vạn tấm lòng sau lũ
Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền… đang nỗ lực giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất: Đảm bảo an toàn cho đồng bào đến khi nước rút hoặc tới nơi an toàn.
Nhưng cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của trận lũ lụt khủng khiếp này còn lâu mới kết thúc. Nước rút đi sẽ phơi bày những hậu quả tàn khốc: Những ngôi nhà đổ sập, tài sản hư hỏng hoặc bị cuốn trôi; hoa màu cây trái và lồng bè nuôi cá, tôm biến mất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tan hoang… Giữ được mạng, bao người ngẩn ngơ nhận ra mình tay trắng.
Và còn những con người bị thương nặng, thập tử nhất sinh vì tai nạn trong mưa lũ; những người bị mất thân nhân, những đứa trẻ bị thiên tai biến thành con côi…
Họ cần sự đồng hành của người dân cả nước trong hành trình dài để chữa lành, phục hồi và tái thiết. Cần khối lượng lớn nhân tài vật lực để đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường, để những nạn nhân đau thương nhất cũng có tương lai.
Mỗi người trong chúng ta, nếu thấy mình đang là chiếc lá lành, hãy đùm bọc, chắn gió phần nào cho những chiếc lá đang bị mưa lụt làm rách bằng việc đóng góp một phần thu nhập.
